Bonn. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt weiter bei 90 Prozent. Gewitter und Regen erwarten die Stadt und die Region.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2017

Nach dem wenig sommerlichen Siebenschläfertag zeigt sich der Sommer auch am Mittwoch von seiner nassen Seite in Bonn und der Region. Am Vormittag steht die Vorhersage auf Regen. Die ersten Tropfen sind in Bonn schon am frühen Morgen gefallen.

Am Nachmittag sind Gewitter möglich, sodass die "Unwetterzentrale" schon jetzt die "Warnstufe Orange" meldet - diese steht für "mäßig starkes Unwetter". Laut deutschem Wetterdienst besteht in Nordrhein-Westfalen Starkregengefahr, lokal unwetterartig. Bisher gibt es von dort noch keine spezielle Unwetterwarnung für Bonn oder die Region - die aktuellen Unwetterwarnungen auf GA-Bonn.de.

Die Ursache für das wechselhafte Wetter sind Tiefausläufer, die mit warmen und sehr feuchten Luftmassen über NRW ziehen. Sie sorgen für schauerartig verstärkte Niederschläge und einzelne Gewitter. Es kann örtlich zu Starkregen mit bi s zu 25 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit kommen. An einzelnen Orten in NRW können die Gewitter auch starke bis stürmische Böen bis zu 75 Stundenkilometer sowie kleinkörnigen Hagel mit sich bringen.

Am späten Nachmittag soll die Sonne in Bonn und der Region wieder aufziehen.

