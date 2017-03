Der Heulton der Warnsirenen wird am 1. April in Bonn und Region ertönen.

Rhein-Sieg-Kreis. Im Rhein-Sieg-Kreis werden am Samstag, 1. April, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr die Warnsirenen heulen. Was das Signal bedeutet und wie man sich im Ernstfall richtig verhält.

21.03.2017

Der Rhein-Sieg-Kreis führt nach eigenen Angaben mit anderen Großstädten und Kreisen der Region – u.a. Bonn und Köln – am Samstag, 1. April, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr einen Probealarm für die Warnsirenen durch. Auch die Warn-App Nina werde getestet.



Die Übung dient zum einen der Prüfung, ob alle Systeme zur Warnung der Bevölkerung einwandfrei funktionieren. Zum anderen soll die Bevölkerung auch an die Bedeutung der üblichen Sirenen-Signale erinnert werden.

Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr werden im gesamten Kreisgebiet mehr als 300 Sirenen bei dem Signal „Warnton“ einen „auf- und abschwellenden, ununterbrochenen Heulton“ abgeben.

So verhalten Sie sich richtig So soll man sich beim Sirenensignal „Warnung“ im Ernstfall verhalten Geschlossene Räume aufsuchen Fenster und Türen schließen Radio Bonn/Rhein-Sieg einschalten und auf Durchsagen achten ( 91,2 - 94,2 - 97,8 - 99,9 - 104,2 oder 107,9 Mhz ) Nachbarn unterrichten Auch auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei achten Die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen Notfällen anrufen



Da es sich am 1. April nur um einen Probealarm handeln wird, sind diese Vorsichtsmaßnahmen an diesem Tag natürlich nicht erforderlich. Beim Probealarm der Warnsirenen wird auch die Radio-Direkt-Durchsagemöglichkeit in das Programm von Radio Bonn/Rhein-Sieg getestet. Das Radio-Programm wird im genannten Zeitraum unterbrochen und es erfolgen Informationsdurchsagen durch die Feuerwehr.

Zweimal im Jahr testen die Feuerwehr- und Rettungsleitstellen in Bonn und der Region ihre Warnsysteme. Auch die kostenlose Warn-App Nina, die kürzlich in Nordrhein-Westfalen eingeführt wurde, wird getestet: Mit ihr können die Feuer- und Rettungsleitstellen bei Großbränden, Unfällen mit Gefahrstoffen oder ähnlichen Unglücksfällen die Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones direkt warnen.

Wer auf seinem Smartphone diese Warn-App installiert hat, bekommt die Probe-Warnmeldung für den eingestellten Ort oder den aktuellen Standort direkt auf seinem Smartphone angezeigt. Weitere Informationen zur Warn-App Nina gibt es im Internet auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Für PC-Nutzerinnen und PC-Nutzer gibt es über die Internetseite http://warnung.bund.de/ analog zur Warn-App „Nina“ die Möglichkeit die

Warnmeldungen zu empfangen.



Unabhängig davon wird auch der turnusmäßige Probealarm der Feuerwehrsirenen in Windeck, Wachtberg, Swisttal, Troisdorf und Siegburg wie gewohnt in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr durchgeführt. In Siegburg erfolgt der Feuerwehrsirenen-Probealarm aufgrund einer besonderen Regelung um 12.30 Uhr. In der Region sei dann für eine Minute ein Heulton zu hören, der zweimal unterbochen wird. Das Signal ist der Alarm für die freiwillige Feuerwehr.