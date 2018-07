Ein Ferienhaus am Gardasee hatten mehrere Kunden über ein Portal gebucht. Die Freude darüber hielt nicht lange an.

Dortmund. Nach Buchung und Vorauszahlung war der Vermieter eines Feriendomizils nicht mehr erreichbar: Allein in NRW sind in der vergangenen Woche neun Fälle einer Betrugsmasche eines Reiseportals bekannt geworden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2018

Die Vorfreude auf entspannte Tage am Gardasee währte bei Kunden eines Reiseunternehmens nicht lange: Die Polizei Dortmund und auch Kollegen aus anderen Bundesländern berichten, dass sie auf eine Betrugsmasche aufmerksam geworden sind.

Die Kunden hatten alle über die Internetseiten www.feriensommer-domizile.de, www.feriensommer-domizile.com oder www.feriensommer-domizile.eu eine Ferienwohnung oder ein -haus gebucht. Nach der Vorbezahlung war der Vermieter jedoch nicht mehr erreichbar. Einige bemerkten das schon vor Antritt der Reise, andere standen am Urlaubsziel vor privaten Häusern, die alle nicht zur Vermietung standen.

Allein in Nordrhein-Westfalen hat es in der vergangenen Woche neun Anzeigen gegen das mutmaßlich in Dortmund ansässige Unternehmen wegen Verdachts auf Leistungsbetrug gegeben. Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Webseiten sind nicht mehr erreichbar. Die Polizei rät: Wer auf einer der genannten Internetseiten gebucht und noch nicht im Voraus bezahlt hat, sollte dies auch nicht tun. Stattdessen sollten sich die Kunden an die örtliche Polizeiwache wenden. Wer schon eine Buchung auf einer der Internetseiten bezahlt hat, sollte sich ebenfalls an die Polizei wenden und Anzeige erstatten.