Festnahme von Bonner Einbrecherbande

Bonn. Mitte August hatten die Polizei Bonn und die Staatsanwaltschaft Bonn mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen. Möglicherweise haben die Verdächtigen noch weitere Straftaten begangen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2018

Nach Auswertungen der sichergestellten Gegenstände und weiterer Ermittlungen prüft die Polizei Bonn nun einen möglichen Zusammenhang zu rund 100 weiteren Wohnungseinbrüchen. Ob diese Straftaten den bereits festgenommenen Männern im Alter von 19 bis 42 Jahren zugeordnet werden können, müssen die weiter andauernden Ermittlungen zeigen.

Neben den Einbrüchen in den verschiedenen Ortsteilen von Bad Godesberg und in Wachtberg, geht wahrscheinlich auch mindestens ein Einbruch in Rheinland Pfalz auf das Konto der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzenden Männer. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass zwei der Mitglieder der Bande (19 und 21 Jahre alt) im Verdacht stehen, am 7. August in Bonn-Mehlem an einem Raub beteiligt gewesen zu sein. Einem 20-Jährigen war am Tattag auf der Meckenheimer Straße der Rucksack entwendet worden. Zuvor hatten die Täter den Mann zu Boden gerissen und auf ihn eingeschlagen.

Um den Verdacht zu erhärten, sucht die Polizei nun die Eigentümer der Gegenstände, die im Zuge der Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen sichergestellt werden konnten. Bei dem vermeintlichen Diebesgut handelt es sich um Ringe, Ketten, Uhren sowie diverse Schmuckschatullen. Die Anzahl der Einbrüche, die auf das Konto der Bande gehen, könnte sich durch mögliche Zuordnungen der sichergestellten Gegenstände durch Geschädigte noch weiter erhöhen.

Die Bonner Polizei, die auch mit den rheinlandpfälzischen Ermittlern in Verbindung steht, hat die bislang noch nicht zugeordneten Teile des sichergestellten Diebesgutes veröffentlicht.

Wenn die Bestohlenen ihr Eigentum wiedererkennen, bitten die Polizei, dass die Betroffenen sich per E-Mail oder unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.