Nach Raubüberfällen und Einbrüchen in Bonn und Region

Bonn. Nach einem versuchten Einbruch in ein Bonner Geschäft hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Die Ermittlungen führten die Beamten zur Identität eines mutmaßlichen Mittäters und auf eine weitere Spur.

Von Marcel Dörsing, 23.06.2017

Der Einbruch in ein Juweliergeschäft auf der Breite Straße in Bonn ist misslungen, die anschließende Flucht gescheitert. Die Polizei hat am Mittwoch, 14. Juni, zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, gegen 3 Uhr in den Laden in der Bonner Altstadt einzudringen.

Die beiden 19-jährigen Männer wurden zunächst ins Polizeipräsidium gebracht. Ein mutmaßlicher Mittäter konnte laut Polizei im Zuge der ersten Ermittlungen noch in den frühen Morgenstunden identifiziert werden.

Täter haben Gullydeckel geworfen

Zeugen hätten zuvor gesehen, wie mehrere Personen versucht haben, das Schaufenster des Juweliergeschäfts auf der Breite Straße mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Wie die Polizei berichtet, haben sie am frühen Morgen einen lauten Knall wahrgenommen und im Anschluss mehrere Personen vor dem Schaufenster des Geschäftes beobachtet. Zwischenzeitlich seien mehrere Streifenwagen aus unterschiedlichen Richtungen zum Tatort geeilt. Kurz darauf seien die zwei 19-jährige Männer in der Alexanderstraße gestellt und vorläufig festgenommen worden.

Foto: Polizei Zeigt hier ein Seriendieb seine Beute? Auf einem privatem Foto, dass die Polizei veröffentlicht hat, ist ein Verdächtiger mit mehreren Geldscheinen zu sehen.

Wie die Ermittlungen der Polizei weiter ergaben, dürfte es sich bei dem Einbruchsversuch in der Altstadt nicht um das erste Delikt der Festgenommen handeln. Im Gegenteil: Wie die Beamten mitteilen, hat sich der Verdacht erhärtet, dass die jungen Männer bereits mehrere schwere Straftaten in Bonn, Köln und Niederkassel verübt haben. Noch am selben Tag hätten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des ebenfalls 19-jährigen Mittäters erwirkt. Wie die Polizei weiter mitteilt, fanden die Beamten neben Bargeld auch eine Schusswaffe.

Mehrere Einbrüche und Raubzüge in Bonn und Region vor Aufklärung?

In wechselnder Besetzung sollen die Männer eine Gaststätte in Niederkassel, einen Juwelier in Köln sowie eine Frau in deren Wohnung in Bonn beraubt haben. Außerdem stehen sie im Verdacht, mehrere Einbruchdiebstähle in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis begangen zu haben. Gegen zwei der drei festgenommenen Täter wurde daher durch die zuständige Haftrichterin die Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen gegen die anderen Beteiligten dauern derzeit noch an. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob die Gruppe, der fünf Mitglieder zugeordnet werden könnten, für die Begehung weiterer, gleichgelagerter Straftaten in der Region in Frage kommt.