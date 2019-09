Betrug in Bonn

Bonn. Mit Unterstützung der Polizei Dortmund hat die Bonner Polizei die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Betrügern durchsucht. Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben haben und so einer Frau mehrere tausend Euro gestohlen haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.09.2019

Die Bonner Polizei hat am Dienstag in Dortmund die Wohnungen zweier Männern, die wegen Betrugs im Verdacht stehen, durchsucht. Laut Polizeiangaben haben sich die Männer im Alter von 23 und 26 Jahren am 22. Mai einer Frau aus Bonn gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben. In einem Telefonat mit der Frau sollen die Männer ihr mitgeteilt haben, dass ihr Vermögen gefährdet sei. Sie stahlen ihr Geld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in der Nähe des Opfers gesehen. Nach Ermittlungen zusammen mit der Bonner Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der beiden Männer durchsucht. Bei dem 26-Jährigen gab es den Hinweis auf den Besitz einer Waffe, weshalb die Beamten von Spezialeinsatzkräften der Polizei Dortmund unterstützt wurden. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden unter anderem ein Messer und Bargeld sichergestellt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. So schützt man sich gegen Telefonbetrüger