Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg

Godesberg. Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zur Straße Am Michaelshof gerufen worden. Laut Einsatzleiter Lars Gödel brannte dort in einem Gebäude neben dem Theater ein Papierkorb in einer Toilette.

Von Jens Kleinert, 09.04.2017

Die ersten Wehrleute vor Ort löschten das Feuer schnell ab. Weitere Einsatzkräfte, die um 18.25 Uhr aufgrund der zunächst unklaren Lage in großer Zahl alarmiert worden waren, konnten die Anfahrt laut Gödel daher abbrechen. Verletzt wurde niemand.