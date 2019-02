Musik von Spökes

Bonn. Der Karnevalsempfang des GA findet in diesem Jahr mit neuem Konzept und an neuem Standort statt. Für Musik sorgt die Bonner Band Spökes.

Für kleine und große Tollitäten im Verbreitungsgebiet des General-Anzeigers zählen die Karnevalsempfänge des GA seit Jahrzehnten zu lieb gewonnenen Pflichtterminen. Jeweils dienstags und mittwochs vor Weiberfastnacht öffneten Verlag und Redaktion ihre Pforten für die Karnevalisten in der Region Bonn. In den vergangenen Jahren hielten die Prinzenpaare und Dreigestirne in der Alten Rotation Hof, tauschten Orden aus und bedankten sich für die Berichte über das Brauchtum Karneval.

An dieser Tradition will der General-Anzeiger auch in dieser Session festhalten, geht aber mit neuem Konzept und neuem Standort an den Start. Neu ist: Die Regenten treffen sich nicht auf dem Firmengelände in Bonn-Dransdorf, sondern kommen im „Haus des Karnevals“ in Bonn-Tannenbusch, Hohe Straße 81, zusammen. Der Termin ist am Dienstag, 26. Februar.

„Get-together“ in Tannenbusch

Und auch das ist neu: Nachmittags ab 15 Uhr treffen sich die kleinen Tollitäten zu einer Kinderkarnevalsparty und abends die großen Tollitäten ab 18.30 Uhr zu einem „Get-together“ in Tannenbusch. Mit dem Facelifting für die Empfänge hat der GA auf den Wunsch vieler Tollitäten reagiert: Sie wollen bei dem närrischen Gipfeltreffen Zeit für Gespräche untereinander haben.

Und so soll es sein: Bei rustikalem Büffet und kühlen Getränken dürfen die Regenten ausspannen und feiern zugleich. Die Bühne bleibt aber keinesfalls leer. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die junge Bonner Band Spökes und für den Augenschmaus das Mäuseballett der Sternschnuppen Bockeroth. Aber es gibt auch den leisen Karneval mit dem Duo Knubbelefutz un Schmalbedaach.

Mit Spannung erwartet wird der Auftritt des Tanzcorps der KG Alt-Köllen vun 1883, in dessen Reihen mit Tanzoffizier Nicolas Ottersbach ein GA-Redakteur mittanzt. Und die Besucher dürfen sich auf eine weitere Überraschung freuen. Das Bonner Prinzenpaar, Thomas I. und Anne-Christin I., haben für diesen Abend im Haus des Karnevals einen Überraschungsauftritt angekündigt – mehr wird noch nicht verraten.

Bei der Kinderkarnevalsparty warten auf die kleinen Gäste viele Kinder-Tollitäten sowie der beliebte Kostümwettbewerb, bei dem die drei schönsten Verkleidungen mit tollen Preisen prämiert werden. Die köstlichen Überraschungen aus Marzipan und Schokolade, für die schon seit Jahren Reiner Burgunder aus Beuel verantwortlich ist. Früher als Konditor bei der Firma Kessko beschäftigt, fertigt der Ruheständler die kleinen Kunstwerke mittlerweile in seiner heimischen Küche.

Verlosung

Der GA lädt 50 Leser/-innen mit einer Begleitung zum Tollitätenempfang für Dienstag, 26. Februar, ab 18.30 Uhr ins Haus des Karnevals, Hohe Straße 81 in Tannenbusch, ein. Einfach unter der Hotline 0 13 79/88 69 15* anrufen und Namen und Adresse nennen. Die Hotline ist bis Sonntag, 24. Februar, 24 Uhr, freigeschaltet.

*0,50 €/Anruf a.d.dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend Jecke Familien aus Bonn und der Region, die an der Kinder-Karnevalsparty am Dienstag, 26. Februar, ab 15 Uhr im Haus des Karnevals teilnehmen möchten, melden sich bitte per E-Mail an marketing@ga-bonn.de oder ab Montag, 11. Februar, ab 8.30 Uhr unter 02 28/66 88- 244 (begrenzte Teilnehmerzahl) und nennen unter Betreff „Kinder-Karnevalsparty“: Anschrift, Personenzahl und Telefonnummer. Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung.