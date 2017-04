Änderung am VRS-Ticket

Köln. Für Schüler wird es ab dem ersten August eine Änderung im Bezug auf das vom Verkehrsbund Rhein-Sieg (VRS) angebotene Schülerticket geben. Bislang durften Fahrräder ab 16 Uhr in den Bussen und Bahnen mitgenommen werden. Das soll sich jetzt ändern.

Von Jana Henseler, 05.04.2017

Ab dem ersten August dürfen die Schüler ihr Rad erst ab 19 Uhr mitnehmen. Am Wochenende und an Feiertagen ändert sich nichts. Hier gibt es weiterhin keine Einschränkungen. Die neue Regelung wurde im vergangenen Jahr auch schon für alle Studenten mit Semesterticket beschlossen. Sie tritt ab dem kommenden Wintersemester 2017/2018 in Kraft.

Der VRS-Sprecher Holger Klein sagte dem Kölner Stadtanzeiger, dass die Kapazitätsgrenze in Bussen und Bahnen in Köln erreicht wäre. Gerade am Morgen und am Abend käme es immer wieder zu Konflikten zwischen Radfahrern und Nicht-Radfahrern.

Es würde derzeit überlegt, ob die Jugendlichen in Zukunft die Leihräder der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) nutzen könnten. Außerdem solle es bald mehr Fahrradstellplätze an den Bus- und Bahnhaltestellen geben.