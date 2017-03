Bonn. Bei Spaziergängen durch die Stadt fallen viele Kunstmotive auf öffentlichen Flächen auf. Gerade die Bonner Altstadt ist in der Kunstszene sehr präsent. Oft steckt eine Message hinter der Streetart, dessen Interpretation einem selbst überlassen ist.

Von Laura Torres, 13.03.2017

Der "Bananensprayer" Thomas Baumgärtel hat sich am Eingang des Kunstmuseums Bonn verewigt. Das bekannte Bananenmotiv ist mittlerweile an vielen Museen aufzufinden. Aber auch Winston Churchill mitsamt "Zigarre", Jan Loh alias "Der alle mal malen Mann" und eine gealterte Pippi Langstrumpf zieren Hauswände in Bonn.

Diese Szenerie ist gerade in der Bonner Altstadt sehr präsent. Einige Künstler präsentieren hier ihre Werke. In vielen Straßen kann man auf öffentlichen Flächen Kunst entdecken. Diese stellt oft politisch-, wirtschafts- und gesellschaftskritische Themen dar. Es gibt aber natürlich auch einige andere Bilder, die schlicht lustig und schön anzuschauen sind.

Bei Betracht fällt auf, dass einige Motive an den britischen Streetart Künstler Banksy erinnern. Dieser ist für den speziellen Stil und spezifische Thematisierungen bekannt. Er hat auch schon internationale Wände geziert.

Streetart in der Bonner Altstadt Foto: Laura Torres Wohl jeder kennt den Bonner Künstler Jan Loh. Der "Alle mal malen Mann" zeigt auf der Heerstraße seine Präsenz.

Foto: Laura Torres Eine deutliche Kritik an die weltliche Wirtschaft, ziert die Wände der Bonner Altstadt.

Foto: Laura Torres Hey Pippi! Fast 75 Jahre nach der Veröffentlichung der beliebten Geschichte um das stärkste Mädchen der Welt, ist auch Pippi Langstrumpf ein wenig gealtert.

Foto: Laura Torres Eine Aufforderung? Die Stadt soll bunter werden und Künstler sich mehr trauen.



Foto: Laura Torres Diese umher wandernde Schildkröte kann man sogar mehrmals vorfinden.

Foto: Laura Torres "Leben und Leben Lassen" ist hier die Message. Es wird ein Alien in einem Anzug dargestellt, der eine Pistole in der Hand hält.

Foto: Laura Torres Dieses ist wohl eines der bekanntesten Motive des Künstlers "Banksy".

Foto: Laura Torres Auch dieses Bild ist wohl in Inspiration an Banksy entstanden.



Foto: Laura Torres Eine kritische Stimme möchte Aufmerksamkeit erregen.

Foto: Laura Torres Viele Motive sind in Anlehnung an den britischen Streetart Künstler "Banksy" entstanden. Er ist dafür bekannt eine alternative Sichtweise auf politische, wirtschaftliche und auch gesellschaftskritische Themen zu zeigen.

Foto: Laura Torres Winnie Puuh und Tigger sind hier wohl etwas zu neugierig.

Foto: Laura Torres Auch Darth Vader hat etwas mitzuteilen.



Foto: Laura Torres "Die Hände einer Fee" steht hier auf Italienisch geschrieben.

Foto: Laura Torres Bei Spaziergängen durch die Bonner Altstadt gibt es eine Menge Streetart Motive zu entdecken. Hier grüßt Winston Churchill mitsamt "Zigarre".

Foto: Laura Torres Die Bonner Streetart Szene setzt so ziemlich jedes Thema um.

Aber auch die Bonner Straßenkunst ist aussagekräftig. Und das schöne ist, dass man sie auf eigene Art interpretieren kann. Denn genau dies macht Kunst schließlich aus.

Die Künstler sind nicht immer bekannt. Auch, weil es nicht legal ist, öffentliche Flächen zu bemalen. Hauseigentümer können Anzeige gegen Unbekannt erstatten oder sich mit der Straßenkunst abfinden. Selbes gilt für Stromkästen, die Eigentum der Stadtwerke Bonn sind, wie die Pressestelle der Stadt Bonn auf GA-Anfrage mitgeteilt hat.