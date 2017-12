Prozess in Bonn

Bonn. Am 11. November 1991 ist die 38-jährige Monika F. in ihrem Haus in Bonn-Meßdorf ermordet worden. Die Staatsanwaltschaft hat nun lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert.

Mit 80 Messerstichen ist Monika F. am 11. November 1991 in ihrem Haus in Bonn-Meßdorf getötet worden. Oberstaatsanwalt Robin Fassbender hat nun in seinem Plädoyer lebenslange Haft wegen Mordes für den Angeklagten Olaf S. gefordert. Der 52-jährige Olaf S. gestand im Prozess bereits, die Tat begangen zu haben. In seinem überraschenden Geständnis im Februar erklärte er: „Ich hatte schon lange Gewalt- und Tötungsfantasien, die ich ausleben wollte.“

Lange Zeit suchte die Polizei vergeblich nach dem Täter, der sein Opfer mit Handschellen gefesselt und einen Nylonstrumpf am Tatort zurückgelassen hatte. Die Tat wäre wohl nie aufgeklärt worden, wäre der Täter nicht am 20. Februar bei Wolfenbüttel betrunken am Steuer erwischt worden. Auf der Wache nahm ihm die Polizei den Autoschlüssel ab und schickte ihn heim. Doch mit einem Zweitschlüssel kam er zurück, um sein Auto zu holen – und wurde erneut erwischt. Als einer der Polizisten ihm vorhielt, so was habe er ja noch nie erlebt, antwortete er: Was jetzt passiere, habe er bestimmt auch noch nie erlebt. Und er gestand den Mord von 1991.

Am Tattag sei er gegen 17 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen, im Gepäck Messer, Handschellen und den Nylonstrumpf seiner schwangeren Frau. Dann habe er Monika F. durchs Küchenfenster gesehen. „Ich weiß nicht, was mich geritten hat“, erklärte er im Prozess. „Ich habe zwar seit meiner Jugend Gewaltfantasien“, aber da sei es nie um Tötung gegangen. Und bis zu diesem Tag habe er sie unterdrückt.

Weitere Berichterstattung folgt...