Wetterwarnungen

In Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis sind örtliche Gewitter möglich.

Bonn. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis kommt es zurzeit zu lokal starken Regenfällen. Hier und da treten zudem Gewitter auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.07.2017

Am Nachmittag hat es in Bonn bereits lokal kräftige Niederschläge und Blitzschläge gegeben. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bonn vor weiterer Gefahr durch örtliche Unwetter. Es können Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometer pro Stunde auftreten. Vereinzelt können dadurch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Eine ähnliche Warnung spricht der Deutsche Wetterdienst für den Rhein-Sieg-Kreis bis 17 Uhr aus. Auch hier droht örtlich Gefahr durch entwurzelte Bäume und beschädigte Dächer. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Darüber hinaus kann es im Rhein-Sieg-Kreis bis 21 Uhr Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde geben.