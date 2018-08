BONN. Die erste Etappe der Deutschland-Tour von Koblenz nach Bonn ist am Donnerstagnachmittag zu Ende gegangen. Der Kolumbianer Alvaro Hodeg verwies den deutschen Meister Pascal Ackermann auf Platz zwei.

Von Sebastian Knauth, 23.08.2018

Die erste Etappe der Deutschland-Tour von Koblenz nach Köln hat der Kolumbianer Alvaro Hodeg gewonnen. Im Massensprint auf der Adenauerallee verwies der Südamerikaner den deutschen Meister Pascal Ackermann auf den zweiten Platz. Auf den 157 Kilometern ging es für die Fahrer durch den Westerwald an den Rhein. Eine Mehrköpfige Spitzengruppe setzte sich nach Rennbeginn ab und führte über längere Zeit das Feld an. Wenige Kilometer vor dem Ziel wurden die Ausreißer gestellt und es kam zum Massensprint. Ackermann attackierte früh und sah zunächst wie der Sieger aus. Auf der Ziellinie konnte Hodeg aber doch noch am deutschen Meister vorbeiziehen.

Die einzige Bergwertung des Tages sicherte sich der Franzose Benoit Jarrier. Als Belohnung gab es im Ziel das Schwarz-Weiße Trikot für den besten Bergfahrer. In der ARD zog Renndirektor Fabian Wegmann eine positive Bilanz zum Auftakt des Rennens. Besonders die viele Zuschauer und die gute Stimmung machten den ehemaligen Radprofi glücklich.