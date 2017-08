GA gelistet

Auch im Irish Pub "The Fiddlers" in Endenich gehört gemeinsames Fußballschauen zum guten Ton - nicht nur bei der EM.

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4

Bonn. Mehr Anbieter, steigende Kosten - für den gemeinen Bundesliga-Fan wird es immer komplizierter die Bundesligaspiele live zu verfolgen. Dabei liegt die Lösung meist in der Nähe. Wir sagen, welche Kneipen die Spiele übertragen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2017

Nicht nur auf dem Fußballplatz gibt es in dieser Bundesliga-Saison einige Änderungen. Auch in Sachen TV-Rechte muss sich der Fan an einige Neuerungen gewöhnen. So teilen sich Sky und Eurosport beispielsweise die Live-Übertragung der Partien. Mehr Anbieter heißt für den Kunden höhere Kosten. Es sei denn, er favorisiert das Betrachten des gepflegten Rasensports in der Gemeinschaft. Und das ist in Bonn gar nicht so schwer.

1 Buena Vida Havanna

Sommerflair auf der Clemens-August-Straße - von der Eisdiele bis zum Biergarten hat die Straße in Höhe Poppelsdorf einiges zu bieten. Natürlich darf der Fußball an einem lauen Samstagnachmittag nicht fehlen. Das Buena Vida Havanna verbindet Urlaubsflair mit Profisport. Zu Cocktails und warmen Speisen gibt es auf der Großleinwand die Top-Spiele der Bundesliga, Champions und Europa League.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 1 Uhr, Freitag 10 bis 2 Uhr, Samstag 11 bis 2 Uhr, Sonntag 11 bis 1 Uhr.

Adresse: Clemens-August-Strasse 1, 53115 Bonn-Poppelsdorf; Tel: 0228/7218884

2 Die Pinte

Seit 2014 gibt es in Bonn wieder die Traditionskneipe Pinte. Nachdem das Painless seine Pforten schlloss, wurde dasurige Ecklokal wiederbelebt. Neben einer großen Auswahl an Bier steht die gemütliche Kneipe vor allem für die Übertragung der Bundesliga-Spiele, aber auch anderer Sportveranstaltungen.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 19 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 19 bis 4 Uhr

Adresse: Breite Straße 46, 53111 Bonn

Foto: Pinte Im "Pinte" geht das Quiz um 21 Uhr los.

3 Butcher's

Nicht umsonst hat sich das Butcher's in der Kaiserstraße das Motto "sports, cocktails & more" auf die Fahnen geschrieben. In puncto Sport bleiben wenig Wünsche offen. Neben der Bundesliga werden hier auch Basketball-Spiele und die Formel 1 auf vier Großbildschirmen gezeigt. Sonntags wird sogar für König Fußball geöffnet.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 18 Uhr bis Open End, Samstag 15 Uhr bis Open End, Sonntag bei Bundesliga geöffnet

Adresse: Kaiserstraße 135, 531113 Bonn