Football live

05.02.2017 Bonn . In der Nacht zu Montag steigt eines der größten Sportevents des Planeten. Auch in Bonn und Region muss niemand Zuhause schauen. Hier sind einige Tipps für die lange Football-Nacht in Kneipen, Bars und anderen Locations.

Kaum ein Sportereignis erzeugt so viel Aufmerksamkeit wie das Endspiel in der amerikanischen Football-Liga NFL. 111,9 Millionen Zuschauer schalteten vergangenes Jahr in den USA ein, als die Denver Broncos die Carolina Panthers 24:10 besiegten.

In Deutschland schauten immerhin 1,8 Millionen Menschen zu. Wenn die Atlanta Falcons im 51. Super Bowl in auf die New England Patriots treffen, werden auch in Deutschland viele Fans vor dem Bildschirm sitzen.

Auch in Bonn springen immer mehr Sportsbars und Kneipen auf den Zug auf und übertragen das Event auf Fernseher oder Leinwand. Hier einige Locations, in denen das Spektakel heute übertragen wird.

Pinte, ab 22 Uhr, Breite Straße 46, 53111 Bonn

Mausefalle 33 1/3, ab 23:30 Uhr, Weberstr. 41, 53113 Bonn

"Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Super Bowl 2017 dieses Jahr wieder live in voller Länge aus Houston, TX, bis in den deutschen Morgengrauen in der Mausefalle übertragen. Dazu reichen wir auch dieses Mal wieder amerikanische Snacks wie Chicken Wings, überbackene Nachos, Spare Ribs uws. Mehr wird nicht verraten denn das eine oder andere soll eine Überraschung bleiben."

Pin-up Center ab 21.30 Uhr, Johann-Philip-Reis-Straße 7, 53332 Bornheim

Kameha Grand Hotel, an 22 Uhr Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Butcher's, ab 21 Uhr, Kaiserstraße 135, 531113 Bonn

(Marcel Dörsing)