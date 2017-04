GA gelistet

Bonn. Bald ist es wieder soweit: Verliebte Junggesellen decken sich großzügig mit buntem Krepppapier und einer möglichst ansehnlichen Fichte ein, um der Liebsten mit einem Maibaum die Liebe zu beweisen. In Bonn und der Region gibt es zahlreiche Verkaufsstellen für die Bäume.

Von Nadine Vogelsberg, 24.04.2017

Auch in diesem Jahr werden viele Junggesellen ihren Liebsten wieder einen Maibaum als Beweis ihrer Liebe stellen. Die Tradition ist hunderte von Jahren alt - so alt, um genau zu sein, dass ihre Ursprünge sich nicht mehr ganz nachverfolgen lassen. Damals huldigten die Germanen auf diese Weise Waldgöttern, heute reichen Birken und Krepppapier für eine romantische Geste.

Die Bäume selbst im Wald, im Park oder an einer Allee zu schlagen ist allerdings ein teures Unterfangen, denn die Strafgebühren sind hoch. Viel eher sollten die Bäume an den zahlreichen Verkaufsstellen in Bonn und der Region erstanden werden. Diese wurden in den umliegenden Wäldern so gefällt, dass der Birkenbestand nicht bedroht wird. Tatsächlich schützt diese Maßnahme sogar andere Bäume wie Eichen und Buchen.

In Bonn, Rheinbach, Meckenheim, Sankt Augustin, Siegburg, Königswinter und dem Siebengebirge gibt es die folgenden Verkaufsstellen:

1 Bonn

In Bonn-Röttgen werden am 30. April zwischen 11 und 16 Uhr am Parkplatz Rulandsweg (auf der L 261 hinter dem Ortsausgang Röttgen in Richtung Meckenheim) Bäume für 15 Euro das Stück verkauft.

Auch in Bonn-Niederholtorf können Bäume für 20 Euro erstanden werden. Zwischen 15 und 18 Uhr am 30. April stehen sie auf dem Grillplatz "Am Hardtweiher" (Waldeingang Pützchens Chaussee, gegenüber der Abzweigung Oberkasseler Straße) zum Verkauf.

In beiden Fällen erteilt das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft weitere Auskünfte unter der Telefonnummer 02243/92160.

Darüber hinaus werden ab 22.30 Uhr am 30. April Bäume am Parkplatz neben dem Rathaus in Bonn-Beuel verkauft. Die Kosten betragen 35 Euro pro Baum. Der Baum selbst, und bei Wunsch auch Schmuck, Herz und Kabelbinder, müssen telefonisch unter 02244/871092 oder 0152/28687183 vorbestellt werden.

2 Rheinbach

Die Verkaufsstelle Rheinbach-Kurtenberg ist am 29. und 30. April geöffnet. Die Abgabestelle befindet sich an der Kreuzung "Vier Winde" und ist ausgeschildert. Die Birken müssen hier jedoch selbst geschlagen werden, Äxte und Säbel sind selbst mitzubringen. Je nach Größe kosten die Bäume 10 bis 15 Euro. Weitere Informationen gibt es beim Forstbetriebsbezirk Rheinbacher Höhen unter der Telefonnummer 02226/4765.

3 Meckenheim

Verliebte Meckenheimer können ihre Maibäume am 30. April am Bahnhof Kottenforst für 15 Euro kaufen. Das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft verkauft die Bäume zwischen 14 und 20 Uhr. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 02243/92160.

4 Sankt Augustin

Am 29. April zwischen 11 und 20 sowie am 30. April zwischen 10 und 20 Uhr werden in der Oelgartenstraße 27 in Sankt Augustin Maibäume verkauft. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02244/871092 oder 0152/28687183.

Bäume gibt es auch auf Burg Niederpleis in der Langstraße 1, am 29. April zwischen 9 und 20 Uhr. Die Preise variieren zwischen 10 und 25 Euro. Nähere Informationen gibt es bei Thomas Nordhorn unter der Telefonnummer 0176/70083595.

Am 29. April zwischen 12 und 18 Uhr sowie am 30. April zwischen 10 und 18 Uhr werden am Ortseingang Meindorf an der Geislarer Straße Maibäume, Krepppapier und Befestigungsgurte verkauft. Die Preise der Bäume richten sich nach der Größe, die bunten, wasserfesten Krepppapiere gibt es für 5 Euro, die Befestigungsgurte von 2,5 Metern Länge für 6 Euro. Nähere Informationen sind erhältlich bei Jonas Schmidt unter der Telefonnummer 0157/57815989.

5 Siegburg

Auch in Siegburg werden Fichten verkauft: Am 30. April zwischen 10 und 20 Uhr werden am Forsthaus Aulgasse, Steinbahn 24 in Siegburg, die Bäume für ab 10 Euro pro Baum verkauft. Nähere Informationen gibt es beim Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft unter der Telefonnummer 02243/96160.

6 Königswinter / Siebengebirge

In Königswinter-Ittenbach werden am 30. April zwischen 14 und 19 Uhr Fichten auf dem Parkplatz "Acherhof" an der L 83 verkauft. Die Bäume sind für ab 20 Euro zu haben.

Ausschließlich zum Selbstschlagen gibt es die Bäume in Königswinter-Bennerscheid. Dort können die Birken am 30. April zwischen 14 und 19 Uhr an der Bennerscheid-Neuglückerstraße für 10 Euro geschlagen werden.

In beiden Fällen erteilt das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft nähere Auskünfte unter der Telefonnummer 02243/92160.