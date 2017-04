Facebook-Post sorgt für Aufmerksamkeit

Via Facebook suchte eine junge Mutter nach dem Handy ihres Mannes.

Von Jana Henseler, 12.04.2017

Am Dienstagmorgen bat eine junge Frau via Facebook um Hilfe. Ihr Mann hatte sein Handy im Zug Richtung Köln liegen lassen. Das Smartphone an sich war ihr nicht wichtig. Es ging ihr um Fotos und Videos ihres verstorbenen Kindes.

Die Dateien seien für das Paar unendlich viel mehr wert als das Handy an sich, teilte die Frau mit. Acht Wochen lang lebte der kleine Liam in der Familie. Danach starb er. Alles was den Eltern blieb waren die Fotos und Videos die sich auf dem Handy befanden. Kopien vieler Fotos gibt es nach eigenen Angaben nicht.

Am Dienstagabend hieß es aufatmen für die junge Frau. Sie teilte ebenfalls über Facebook mit, dass sie von einem ehrlichen Finder kontaktiert worden war. Die Bundespolizei habe das Smartphone bei diesem abgeholt und ihr Mittwochmorgen auf der Dienststelle übergeben.

Die Freude der jungen Frau ist ihr im Post deutlich anzumerken. Dieser war rund 249.000 Mal geteilt und 22.000 Mal kommentiert worden. Nach eigenen Angaben erhielt die Frau mehrere hundert Nachrichten und Freundschaftsanfragen.