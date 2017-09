Beim Hackathon in der Telekom-Zentrale arbeiten IT-Profis an der Stadt der Zukunft.

Bonn. Bei einem 24-stündigen Wettbewerb bei der Telekom machen sich IT-Experten aus Europa und den USA Gedanken darüber, wie moderne Technik das Leben der Menschen in der Stadt der Zukunft vereinfachen könnte.

Von Richard Bongartz, 19.09.2017

Eine Ampel, die mitdenkt? Sensoren für Parkbänke? Oder sogar sprechende Bäume? Rund 220 IT-Spezialisten aus Europa und den USA machen sich derzeit bei der Telekom Gedanken über die Smart City - die Stadt der Zukunft. Der Hackathon dauert 24 Stunden.

Es gibt Kuchen, Mitternachtsgrillen und Energydrinks. Einen Kicker und Kegelbahn für die Abwechslung zum Denken und Tüfteln an Computern. Ansonsten arbeiten die Teilnehmer zwischen 15 und 56 Jahren an ihren Visionen für eine digitalisierte Welt. Neulinge und Ideengeber sind bei dem Wettbewerb herzlich willkommen

So läuft der "Hackathon" bei der Telekom Foto: Benjamin Westhoff

Wer am Ende mit seinen Einfällen das Rennen macht, entscheidet sich am Mittwoch ab 10 Uhr in der Telekom-Zentrale, Friedrich-Ebert-Allee 140.