Feuerwehreinsatz wegen eines Wohnungsbrands in Auerberg

Feuerwehreinsatz in Auerberg.

03.01.2017 Auerberg. Bei einem Wohnungsbrand an der Auerberger Allee ist am Dienstagabend eine ältere Frau leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr durchsuchte die Wohnung an der Auerberger Allee, in der sich starker Rauch ausgebreitet hatte, nach Personen, weil zunächst unklar war, ob sich noch Bewohner in den Räumen aufhielten.

Nach Auskunft eines Sprechers der Feuerwehr, konnten die Einsatzkräfte allerdings niemanden in der Wohnung entdecken. Bei erneutem Betreten des Gebäudes fanden die Feuerwehrleute eine Frau in dem Treppenhaus.

Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer, das im Wohnzimmer ausgebrochen war, nach kurzer Zeit löschen.

Die Ursache des Wohnungsbrandes war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Notruf ereignete sich gegen 19.14 Uhr. Vier Vögel, die sich als Haustiere in der Wohnung befanden, starben bei dem Brand.