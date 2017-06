GA gelistet

Bonn/Region. Der Mai hat schon einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer geliefert: Grillen und ein lauer Abend unter freien Himmel. Wir haben für Sie lokale Grillprodukte zusammengetragen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2017

Grillen, ein kühles Bier und die Gesellschaft von Freunden. An lauen Sommerabenden sitzen viele Menschen auf der heimischen Terrasse oder Balkon und genießen die mediterrane Stimmung. Natürlich darf das passende Essen nicht fehlen. Wir haben ein paar Tipps von Produkten zusammengefasst, mit denen jeder Grilllabend ein Streifzug durch die Region wird.

1 Fisch & Fleisch

Die marinierten Kotellets aus der Packung vom Supermarkt oder das unbehandelte Stück Steak vom Metzger - beliebt. Doch es gibt noch Alternativen: Neben Wildfleisch aus dem Siebengebirge beispielsweise gibt es Fisch aus Siegburg und Lohmar.



Fischzucht A. Pilgram

Frischen Fisch aus heimischen Gewässern bekommt man in Lohmar. Die Familie Pilgram betreibt seit 1906 Fischzucht und bewirtschaftet die 35 Forellen- und 34 Karpfenteiche, die im Stadtgebiet von Siegburg und Lohmar liegen. Übrigens: Die ersten Teiche sollen vor mehreren Hundert Jahren von den Mönchen angelegt worden sein.

Frische Luft für den Teichboden

Adresse und Kontakt

Fischzucht A. Pilgram

Kieselhöhe 15

53797 Lohmar



Öffnungszeiten Direktverkauf:

Freitag 8 -18 Uhr; Samstag 8 -13 Uhr.

Wildkammer Siebengebirge

Wildfleisch aus den Jagdrevieren des Naturschutzgebietes Siebengebirge und Rhein-Westerwald gibt es zum Beispiel im Hofladen der Wildkammer Siebengebirge. Von Wildbratwurst bis zum Wildschweinfilet finden Fleischliebhaber das Passende für den Grill.

Adresse und Kontakt

Wildkammer Siebengebirge

Karl-Simrock-Str. 17

53604 Bad Honnef



Öffnungszeiten Hofladen:

Freitag 16 - 19 Uhr; Samstag 10 - 14 Uhr.

Onlineversand: https://www.gourmet-wildfleisch.de/webshop/

2 Gemüse & Obst

Im Vorgebirge locken zahlreiche Obst- und Gemüsehöfe zum Einkaufen. Egal ob Salat zum Hauptgang oder Obst zum Dessert. Die Palette an Produkten scheint nahezu unbegrenzt. Spargel darf dabei natürlich fehlen.

Gemüsehof Steiger

Im Saisonkalender auf der Internetseite können sich die Kunden darüber informieren, was sich aktuell im Laden befindet und was aus eigenen Anbau kommt. So kocht man aktuell und regional!

Adresse und Kontakt

Gemüsehof Steiger

Dahlienstrasse 100

53332 Bornheim

http://www.gemuesehofsteiger.de

Öffnungszeiten Hofladen:

Di. - Fr. 8.30 - 18.30 Uhr; Samstag 8 - 13 Uhr.



Otto Schmitz-Hübsch

Apfel und Birnen sind der Schwerpunkt dieses Obsthofes in Bornheim-Merten. Neben hausgemachten Apfelsaft und Birnensaft gibt es im Hofladen auch frisch gebackenes Apfelbrot vom "Apfelbäcker".

Adresse und Kontakt

Otto Schmitz-Hübsch GbR

Bonn-Brühler-Str. 14

53332 Bornheim

http://www.schmitzhuebsch.de/



Öffnungszeiten Hofladen:

Mo. - Sa. 8 - 19 Uhr.

Spargelhof Saß

Bornheimer Spargel ist mittlerweile weit über die Grenzen der Region bekannt. Wenn die weißen Stangen aus dem Boden sprießen sind Sie als Beilage fast schon Pflicht. (Achtung: Die Spargelsaison läuft vom Frühjahr bis zum Johannistag am 24. Juni).

Mit Landwirt Johannes Saß bei der Spargelernte in Bornheim

Adresse und Kontakt

Spargelhof Saß

Isarstraße 13

53332 Bornheim-Uedorf

Öffnungszeiten Hofladen:

Mo. - Sa. 10 - 19 Uhr; Sonn- und Feiertags 9 - 13 Uhr.

3 Brot & Käse

Das eigene Brot backen und frischen Ziegenkäse bestreichen - im Bonner Umland gibt es dafür zwei spannende Adressen.

Die Broicher Mühle

Seit mehr als drei Jahrhunderten wird die Mühle von Familie Bedorf betrieben. Im eigenen Laden finden die Kunden neben verschiedenen Mehlsorten und Backmischungen noch vieles mehr.

Die Broicher Mühle in Villip

Adresse und Kontakt

Mühle Werner Bedorf

Im Bruch 32

53343 Wachtberg-Villip

http://www.muehle-bedorf.de/index.html#

Öffnungszeiten Mühlenladen:

Di., Mi., Fr. 9 - 13 Uhr und 14.30 Uhr - 17 Uhr; Sa. 9 - 11 Uhr.

Milchziegenhof Minten

Von Toscana-Bällchen, Feta und Ziegengrillwurst bis zur Ziegenmilch. In Peppenhoven werde Käseliebhaber fündig. Die Produkte vom Hof Minten eigenen sich sowohl für die Begleitung zum Fleisch als auch zum Dessert.

Milchziegenbetrieb in Peppenhoven feiert Hoffest

Adresse und Kontakt

Milchziegenhof Stephan Minten

Peppenhoven 8

53359 Rheinbach

Öffnungszeiten Mühlenladen:

Mo. - Do. 17 - 18 Uhr, Fr. 14 - 18 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr.

4 Getränke

Weine von der Ahr und das "Bönnsch" sind überregional bekannt. Aber auch kleinere Brauereien bieten verschiedene Biere an und sorgen für Vielfalt. Der Brombeerwein "Rebellenblut" aus Alfter darf natürlich auch nicht fehlen und ein Gin aus Bonn ist weltweit bekannt.

Brauereien:

Das Rheinbacher Bier

Ennert-Bräu

Siegburger Brauhaus

Traumberuf Bierbrauer

Siegfried Rheinland Dry Gin

Gin ist hip und ein Bonner Gin ist der allerhipste. Raphael Vollmar und Gerald Koenen lassen in einer Eifeler Brennerei ihren Siegfried herstellen, der inzwischen weltweit Preise eingeheimst hat.

Ausgezeichnet, Sigi

Kontakt

http://www.siegfriedgin.com/

Es handelt sich hierbei um eine beliebige Auflistung aus Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich und die Verkaufsstellen subjektiv ausgewählt.