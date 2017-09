Polizeieinsatz

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Bonn. Erst nach einer wilden Verfolgungsfahrt und einem schweren Unfall endete ein dreister Autodiebstahl, den ein 60-Jähriger am Montagnachmittag in der Bonner Südstadt beging.

Von Bernd Linnerz, 05.09.2017

Der Mann hatte zuvor einen Mini Cooper in der Oskar-Walzel-Straße zum Kauf besichtigt, den der Besitzer für 25 000 Euro anbot.

Bei dem verabredeten Termin setzte sich der vermeintliche Interessent plötzlich auf den Fahrersitz und raste davon. Der Fahrzeugbesitzer alarmierte die Polizei, die umgehend eine Fahndung nach dem auffälligen, schwarzen Kleinwagen mit auffälligen Rallyestreifen und dessen Fahrer in Gang setzte. Nachdem das Auto von einer Funkstreifenwagenbesatzung in Tannenbusch gesichtet wurde, gab der Autodieb nochmals Gas. Den Beamten gelang es nicht, ihn zu stoppen.

Zwei Stunden später entdeckte ihn die Polizei auf der Kölnstraße. Als der 60-Jährige den entgegenkommenden Streifenwagen sah, versuchte er, in Höhe der Kopenhagener Straße nach links abzubiegen. Dabei prallte er gegen einen Ampelmast. Hierbei wurde der Mini Cooper total beschädigt. Der unverletzte Autodieb flüchtete zunächst zu Fuß, wurde jedoch kurze Zeit später in den Grünanlagen in der Insterburger Straße gestellt und vorläufig festgenommen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es prüft auch, ob der 60-Jährige, der der Polizei bekannt ist, noch für weitere, gleichgelagerte Straftaten infrage kommen könnte. So wurde bereits einen Tag zuvor gegen 18.30 Uhr ein weißer Mini Cooper bei einer Verkaufsbesichtigung auf der Hausdorffstraße in Kessenich gestohlen. Der Wagen wurde tags darauf im Bereich Bornheim gefunden und sichergestellt.

Gegen den Festgenommenen bestand nach Angaben der Kripo bereits ein Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.