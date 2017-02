Der General-Anzeiger lädt ein

Bonn. Am Mittwoch, 22. Februar, geht es in der Alten Rotation des General-Anzeigers wieder jeck zu. 25 Kinder und deren Familien haben auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit, an diesem Nachwuchstreffen der Jecken teilzunehmen.

30 Kindertollitäten aus Bonn und dem Verbreitungsgebiet werden zusammen mit ihren Karnevalsgesellschaften und Tanzgarden in die Alte Rotation in der Justus-von-Liebig-Straße 15 in Bonn-Dransdorf einziehen und die fünfte Jahreszeit zelebrieren. Das närrische Treiben wird an diesem Nachmittag von den Kinderprinzenpaaren und ihrem Gefolge regiert.

Freikarten für das Phantasialand und den Jackelino-Indoorspielplatz zu gewinnen

Am traditionellen Kostümwettbewerb können alle Kinder teilnehmen und tolle Preise gewinnen: Als attraktiven Hauptpreis gibt es vier Eintrittskarten für das Phantasialand in Brühl sowie für den Jackelino-Indoorspielplatz in Niederkassel. Auch unsere Fledermaus Gary aus den GA-Kindernachrichten wird beim Kinderprinzenempfang vor Ort sein und mit den Kindern feiern. Als ganz persönliche Erinnerung an diesen Nachmittag bekommen alle Gäste eine GA-Titelseite mit eigenem Foto, und nicht zu vergessen einen Lebkuchenorden. Zur Stärkung zwischendurch wartet auf die Nachwuchsjecken wieder ein kostenfreies Karnevalsbuffet inklusive Getränke.

Das diesjährige Bonner Kinderprinzenpaar, Kinderbonna Lara I. und Kinderprinz Vin-Luca I., werden bei ihrem Einzug in die Alte Rotation vom Cardettencorps der Ehrengarde der Stadt Bonn und dem Kardettencorps der Bonner Stadtsoldaten begleitet. Programmhöhepunkte beim jecken Kindertreff des General-Anzeigers sind die Tanzauftritte der Mini-Tanzgruppe KG Unkel, der Burggarde Rheinbreitbach und der JTSC Eudenbach. Worauf sich die Jecken auch jetzt schon freuen können: Prinzessin Annika I. aus Bornheim Waldorf wird bei ihrem Auftritt ihr eigenes Lied "Dat Hätz vom Vürjebirch" singen, und das Kinderdreigestirn aus Swisttal Morenhoven liefert eine närrische Showeinlage.

Sie wollen mit Ihren Kindern dabei sein? So melden Sie sich an

Der General-Anzeiger lädt wieder 25 Familien aus Bonn und der Region zum Kinderprinzenempfang am Mittwoch, 22. Februar, um 14.15 Uhr ein. Die ersten 25 Familien, die sich beim GA-Marketing melden, sind mit dabei. Die E-Mail Adresse lautet: marketing@ga-bonn.de.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung ihre Anschrift, die Personenzahl und eine Telefonnummer an, unter der Sie zu erreichen sind. (ga)