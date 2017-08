Transporter fährt in Pkw

Bonn. Bei einem Verkehrsunfall auf der B9 wurden am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt - eine davon schwer. Ursache war ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2017

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Bei dem Unglück am Helmut-Schmidt-Platz wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Um 13.54 Uhr kollidierte der Transporter wegen eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel auf der Abbiegespur des Kreisverkehrs mit dem Pkw. Dabei prallte der Transporter frontal gegen einen Laternenmast.

Der 50 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt. Im PKW hatten zwei Frauen gesessen, 47 und 57 Jahre alt. Sie erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die B9 teilweise gesperrt, um 15.34 Uhr war die Strecke wieder komplett freigegeben.