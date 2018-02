Neues Reise-Angebot

Köln/Bonn. Die russische Airline Pobeda weitet ihr Angebot am Flughafen Köln/Bonn aus. Ab Samstag, 17. Februar, fliegt die Billigairline nach Moskau nun auch St. Petersburg direkt an.

Von Dierk Himstedt, 16.02.2018

Die russische Billigfluggesellschaft Pobeda bietet ab Samstag, 17. Februar, zweimal in der Woche Direktflüge vom Köln/Bonner Flughafen nach St. Petersburg an. „Es freut uns sehr, dass Pobeda ihr Engagement an unserem Airport ausbaut. Die neue Verbindung ist nicht nur attraktiv für diejenigen, die in der spannenden Stadt St. Petersburg bleiben wollen, sondern auch für Umsteiger, die in Russland weiterreisen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Athanasios Titonis.

Tickets nach St. Petersburg ab etwa 34 Euro pro Strecke und die genauen Flugzeiten findet man auf der Webseite von Pobeda. Im Februar und März wird die Verbindung mittwochs und samstags angeboten, ab April dann montags und freitags.