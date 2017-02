03.02.2017 Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Welche Lieder hören Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis? Und bei welcher Musik feiert man am besten eine Party? Der Musikstreaming-Dienst Spotify zeigt in einem Ranking die Top 20 der meist gehörten Lieder in der Region.

Musik geht immer. Doch was hören Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis am liebsten? Und welche Lieder dürfen in einer Party-Playlist nicht fehlen? Der Musikstreaming-Dienst Spotify hat auf Anfrage des General-Anzeigers ein Ranking der auf Spotify beliebtesten Songs im vergangenen Jahr erstellt. Dabei wurde eins ganz besonders deutlich: Das Lied "One Dance" von Drake war 2016 der absolute Listenstürmer in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Aber nicht nur der Spitzenplatz der Rankings ist gleich. Viele Lieder tauchen in zwei der drei Listen (beliebteste Lieder in Bonn, beliebteste Lieder im Kreis, Top-Party-Songs in Bonn) auf – nur jeweils an einer anderen Stelle. In alle drei Listen haben es hingegen lediglich zwei Songs geschafft: "Sex" von Cheat Codes und Kris Kross Amsterdam sowie der Listenstürmer "One Dance" von Drake.

Was hört Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis? Die Top 20 der meistgehörten Lieder in Bonn 2016 One Dance, von Drake, Drake Faded, von Alan Walker Cheap Thrills, von Sia Don't Let Me Down, von The Chainsmokers I Took A Pill In Ibiza - Seeb Remix, von Mike Posner Light It Up - Remix, von Major Lazer feat. Nyla und Fuse ODG Me, Myself & I, von Bebe Rexha,G-Eazy Fast Car - Radio Edit, von Jonas Blue Stressed Out, von Twenty One Pilots 7 Years, von Lukas Graham Love Yourself, von Justin Bieber This Girl, von Kungs und Cookin' On 3 Burners This Is What You Came For, von Calvin Harris No Money, von Galantis Cold Water, von Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ Panda, von Desiigner Work from Home, von Fifth Harmony The Ocean, von Mike Perry Treat You Better, von Shawn Mendes Sex, von Cheat Codes und Kris Kross Amsterdam

Die Top 20 der meistgehörten Lieder im Rhein-Sieg-Kreis 2016 One Dance, von Drake, Drake Faded, von Alan Walker Don't Let Me Down, von The Chainsmokers Fast Car - Radio Edit, von Jonas Blue Me, Myself & I, von G-Eazy, Bebe Rexha Stressed Out, von Twenty One Pilots Cold Water, von Major Lazer feat. Justin Bieber und MØ I Took A Pill In Ibiza - Seeb Remix, von Mike Posner Cheap Thrills, von Sia No Money, von Galantis This Girl, von Cookin' On 3 Burners und Kungs Let Me Love You, von DJ Snake Closer, von The Chainsmokers This Is What You Came For, von Calvin Harris The Ocean, von Mike Perry Sex, von Kris Kross Amsterdam und Cheat Codes 7 Years, von Lukas Graham Love Yourself, von Justin Bieber Light It Up - Remix, von Major Lazer feat. Nyla und Fuse ODG Work from Home, von Fifth Harmony

Die Top 20 der meistgehörten Party-Lieder in Bonn 2016 One Dance, von Drake Alone, von Alan Walker Bad Ideas, von Alle Farben Would I Lie To You - Radio Edit, von Cedric Gervais und Chris Willis und David Guetta Girls Like, von Tinie Tempah feat. Zara Larsson Chöre, von Mark Forster 24K Magic, von Bruno Mars Ohne mein Team, von BonezMC und RAF Camora No Money, von Galantis Light It Up - Remix, von Major Lazer feat. Nyla und Fuse ODG Can't Hold Us, von Macklemore und Ryan Lewis feat. Ray Dalton Stronger, von Kanye West Stoff und Schnaps, von Lil' Kleine und Ronnie Flex Now and Later, von Sage The Gemini Rockabye, von Clean Bandit feat. Sean Paul und Anne-Marie Sex, von Kris Kross Amsterdam und Cheat Codes Lush Life, von Zara Larsson Dye My Hair, von ALMA Rehab, von Amy Winehouse Panda, von Desiigner



Nur fünf Lieder, die nicht im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, haben es in die Top 20 der Bonner Party-Songs geschafft: "Light It Up - Remix" von Major Lazer feat. Nyla und Fuse ODG, "Can't Hold Us" von Macklemore und Ryan Lewis feat. Ray Dalton, "Stronger" von Kanye West sowie "Lush Life" von Zara Larsson und "Rehab" von Amy Winehouse.

Bei diesem Ranking wurden alle Playlists beachtet, in deren Titel das Stichwort "Party" vorkommt.

Für den Rhein-Sieg-Kreis konnte Spotify keine spezielle Liste für Party-Musik erstellen, da "das Datenteam Ressourcentechnisch begrenzt" ist, so ein Sprecher des Streaming-Dienstes. (Britta Röös)