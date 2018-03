Ausbildung, Studium, Job

Bonn. Bald endet das Schuljahr 2018, Tausende Schüler stehen dann vor der Frage, was sie nach ihrem Abschluss machen sollen. Diese Infomessen helfen dabei, sich im Angebot der Ausbildungen und Studiengänge zurechtzufinden.

Von Isabelle Assenmacher, 05.03.2018

Das aktuelle Schuljahr neigt sich seinem Ende zu, Tausende Schüler in Bonn und der Region machen dann ihren Abschloss. Im April und Mai stehen bereits die Abiturprüfungen an und auch das Sommersemester an den Universitäten beginnt. Infomessen zu Ausbildung, Studium und Beruf informieren über Ausbildungen, Studiengänge und andere Möglichkeiten, die sich nach dem Schulabschluss bieten. Dazu zählen auch Messen für einen Auslandsaufenthalt für diejenigen, die erstmal wegwollen. Diese Messen kommen nach Bonn:

Infoveranstaltung "Ausbildung im Handwerk"

Die Handwerkskammer zu Köln und die Agentur für Arbeit in Bonn bieten ein Beratungsangebot an. Sie informieren über verschiedene handwerkliche Ausbildungsberufe mit guten Chancen.

Wo: Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg (Villemombler Str. 10153123 Bonn)

Wann: 6. März 2018 und 19. Juni 2018 ab 14.30 Uhr im Raum 45 (EG)

Bonner Ausbildungsbörse

Bei der Bonner Ausbildungsbörse suchen Firmen Bewerber für ihre diesjährigen Ausbildungsplätze, teils aber auch schon für die Plätze im Jahr 2019. In der Stadthalle Bad Godesberg findet die Börse für Schüler der Entlass- und Vorentlassklassen statt.

Wo: Bad Godesberg Stadthalle (Koblenzer Straße 80, 53177 Bonn)

Wann: 15. März 2018, 13 bis 17.30 Uhr

Infomesse "Studium und Beruf"

Am 20. März 2018 stellen sich Unternehmen, Universitäten und Hochschulen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis im Berufskolleg Bonn-Duisdorf vor. Die Angebote richten sich an Schüler und beruflich qualifizierte Studieninteressierte.

Wo: Berufskolleg Bonn-Duisdorf (Rochusstraße 30, 53123 Bonn)

Wann: 20. März 2018

"Berufe in Uniform"

Ob Bundespolizei, Bundeswehr, Polizei NRW oder die Justizvollzugsanstalt Siegburg - Einstellungsberater geben in Einzelgesprächen Informationen zur Ausbildung in ihrer Institution. Zu den Zugangsvoraussetzungen und dem Auswahlverfahren werden ebenfalls Tipps gegeben.

Wo: Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg (Villemombler Str. 10153123 Bonn)

Wann: 3. Mai und 29. November 2018, 10 bis 15 Uhr

Studieninformationstag der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Studieninteressierte können im Frühling alles über ein Studium an der Hochschule erfahren. Individuelle Fragen werden beantwortet und es gibt Führungen durch die Fachbereiche.

Wo: Standort Sankt-Augustin (Grantham-Allee 2053757 Sankt Augustin)

Wann: 5. Mai 2018, 9 bis 13 Uhr

Vocatium

Die Fachmesse für Ausbildung und Studium findet dieses Jahr wieder für Schüler in der Stadthalle Bad Godesberg statt. Zahlreiche Infostände der Firmen und Universitäten verteilen Flyer und beantworten Fragen.

Wo: Bad Godesberg Stadthalle (Koblenzer Straße 80, 53177 Bonn)

Wann: 18. Mai 2018

Karrieretag Bonn

Auf der Jobmesse präsentieren sich namenhafte Unternehmen aus NRW und werben mit ihren Stellenangeboten und Einstiegsmöglichkeiten. Besucher haben die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen sofort abzugeben oder diese vorher nochmal überprüfen zu lassen.

Wo: Telekom Dome (Basketsring 1, 53123 Bonn)

Wann: 11. Oktober 2018

JuBi Bonn

Die Jugendbildungsmesse bietet zahlreiche Angebote für Schüleraustausche, ein High-School-Jahr, Sprachreisen, Praktika, Au-pair, Work and Travel und Freiwilligendienste.

Wo: Aula Schulzentrum Hardtberg (Gaußstraße 2, 53125 Bonn)

Wann: 17. November 2018

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Infomessen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine Infomesse in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.