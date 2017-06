Hausverbot oder Anzeige drohen

Bonn . Wer an heißen Tagen in Bonns Freibädern Erfrischung sucht, muss - auch wenn er nicht vom Beckenrand springen will - viele Dinge beachten. In den Bädern der Bundesstadt gelten mehr Verbote als vielen Gästen bekannt sein dürften.

Von Marcel Dörsing, 23.06.2017

Die Bonner Freibäder sind an heißen Tagen Oasen der Erholung. Damit aber alle Gäste ungestört baden und sonnen können, hat die Bundesstadt einige Regeln aufgestellt. Halten sich Besucher nicht daran, können sie des Bades verwiesen werden. Das Aufsichtspersonal kann sogar ein längerfristiges Hausverbot aussprechen. Diese Regeln sollte daher jeder Badegast kennen:

1 Zutritt verboten

Foto: dpa Tiere sind in Bonner Freibädern nicht erlaubt.

Das Personal des Schwimmbads kann Besuchern den Zutritt verwehren, wenn sie erkennbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, ein Tier mit sich führen oder an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit leiden.

2 Beaufsichtigung von Kindern

Foto: dpa Kleine Kinder müssen jederzeit beaufsichtigt werden.

Kinder, die jünger als acht Jahre sind, dürfen die Bäder nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzen. Diese Person ist verpflichtet, das Kind ständig zu beaufsichtigen.

3 Belästigung

Eigentlich selbstverständlich und doch nicht oft genug zu wiederholen: Sexuelle Belästigungen sind verboten. Dazu zählen auch anzügliche Gesten oder Sprüche und körperliche Annäherung.

4 Abspielen von Musik

Foto: dpa An heißen tagen kann es schon einmal eng werden auf der Liegewiese. Besucher müssen daher auf andere Rücksicht nehmen, auch beim Abspielen von Musik.

Die Benutzung von Musikwiedergabegeräten und Instrumenten ist in Bonner Freibädern nicht erlaubt, wenn dadurch eine Störung für andere Badegäste ensteht. Auf Musik muss natürlich keiner verzichten, schließlich gibt es Kopfhörer.

5 Ausüben eines Gewerbes

Foto: dpa

402.216 zahlende Besucher zählte das Bäderamt 2016 in den Bonner Freibädern. Für manche dürfte es ein verlockender Gedanke sein, vielleicht Eis oder kalte Getränke an den Mann zu bringen. Das ist allerdings nicht erlaubt: Das Ausüben eines Gewerbes ist laut Stadt verboten. Auf begründeten Antrag kann die Stadt aber auch Ausnahmen zulassen.

6 Fotografieren

Foto: Marius Becker/dpa Oft geraten Menschen gegen ihren Willen auf die Fotos. Mehre Schwimmbäder haben daher ein Fotografierverbot erlassen oder denken darüber nach.

Das Fotografieren und Filmen fremder Personen ohne deren Einwilligung ist nicht gestattet und kann im Extremfall bestraft werden. Auch Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr sind möglich, zum Beispiel bei Nacktbildern aus der Umkleidekabine. Das Verbot gilt auch für die Nutzung von Smartphones und Unterwasserkameras.

7 Blankziehen verboten

Foto: dpa Im "Barfußbereich" müssen Gäste stets Badekleidung tragen. FKK ist im Freibad nicht.

Außerhalb von Umkleidekabinen, im sogenannten "Barfußbereich" müssen Besucher laut Badeordnung Badekleidung tragen. FKK ist im Freibad also nicht erlaubt, es sei denn, die Bäderverwaltung hat - etwa bei besonderen Veranstaltungen - Ausnahmen zugelassen.

8 Verbote am Beckenrand

Foto: dpa Am Beckenrand gilt nicht nur "Springen untersagt", sondern auch Rauchverbot.

Dass der Sprung vom Beckenrand verboten ist, dürfte bekannt sein. Aber auch auf der anderen Seite des Randes gibt es besondere Regeln. Dazu zählt, dass das Tragen von Straßenschuhen untersagt ist und nicht geraucht werden darf.