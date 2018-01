GA gelistet

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2 Seite 3

Bonn . "Esse Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann." Jeder kennt das alte Sprichwort, aber wo kann man wirklich frühstücken wie ein Kaiser? Der GA hat einige Cafés und Restaurants rausgesucht.

Von Tabea Richter, 28.01.2018

Ein riesiges Buffet für den Sonntagsbrunch gehört mittlerweile schon zum Standard in allen großen Restaurant- und Caféketten. Doch häufiig ist es brechend voll, die Sitzgelegenheiten sind eingeschränkt, am Buffet darf man dann erstmal anstehen und weiß letztendlich durch das Überangebot gar nicht wirklich, was man nehmen soll. Etwas mehr Charme und Individualität versprechen dagegen die kleinen häufig privat geführten Cafés, wovon es auch so einige in Bonn gibt.

1 Café Lieblich in der Bonner Südstadt

Wer sich nach einem Café in kuscheliger Wohnzimmeratmosphäre sehnt, ist beim Café Lieblich in der Bonner Südstadt genau richtig. Das Café im 60er Jahre Stil bietet nur Platz für ca. 20 Personen, weshalb es sich empfiehlt an Wochenenden und Feiertagen einen Tisch zu reservieren. Samstags und Sonntags können sich Frühstücksliebhaber an einem kleinen Buffet aus Brötchen, Croissants, Rührei, Joghurt, Obstsalat und einigem mehr bedienen.

Adresse: Bonner Talweg 115, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Brunch von 10 bis 13 Uhr

Telefon: 0228/54889578

Foto: Horst Müller Gastgeber im Café Lieblich: Alexander Wöhrle (rechts) und Sara Paulat.

2 Petite Cuisine Mademoiselle

Das kleine elsässische Café und Bistro in Endenich wirkt von außen eher unspektakulär, ist aber innen mit Bänken und Tischen aus Naturholz liebevoll eingerichetet. Die Frühstückskarte bietet verschiedene Frühstückszusammenstellungen für ein oder zwei Personen an. Bei allen Varianten wird insbesondere auf frische Zutaten und Bioprodukte geachtet.

Adresse: Magdalenenstraße 19, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: derzeit Umbauarbeiten

Telefon: 0228/96291256

Foto: Doreen Hassek/dpa-tmn Neben verschiedenen Frühstücksvariationen bietet das Restaurant auch eine große Auswahl an Flammkuchen an, vielleicht nach dem Frühstück?

3 VarieTee

Wie der Name dieses Cafés schon andeutet, gibt es hier eine große Auswahl an Teespezialitäten, die in bunten individuellen Teekännchen serviert werden. Dazu bietet das Café von Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr vier verschiedene Frühstücksvariationen an. Am Sonntag bietet das Teehaus nur eine Frühstücksvariation an, bei der aber Luxus pur versprochen wird.

Adresse: Markt 6, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Jeden Tag von 10 bis 13 Uhr, Frühstück gibt es montags bis samstags von 10 bis 12 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 13 Uhr.

Telefon: 0228/94770999