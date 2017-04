Diebstahl von Festeinbauten

Bonn. Unbekannte haben in den letzten Tagen verstärkt Autos aufgebrochen um fest installierte Geräte wie Navigationsgeräte oder Airbags zu stehlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

24.04.2017

In ganz Bonn waren die Täter schon unterwegs: Sie schlagen die Scheiben von geparkten Fahrzeugen ein und stehlen Navigationsgeräte, Aibags, Teile der Steuereinrichtung sowie andere fest installierte Geräte. Wie die Polizei mitteilte, sind bereits zehn Autos betroffen.

In der Nacht von Donnerstag, 20. April, auf Freitag, 21. April, waren sie in Bad Godesberg und brachen in drei Autos im Villenviertel ein. Zwei der Wagen standen in der Herderstraße, der andere an der Rheinallee / Uhlandstraße.

In der gleichen Nacht wurde in der Bismarckalle in Rüngsdorf ein Fahrzeug aufgebrochen, ebenso, wie in der Anhalter Straße in Bonn-Hochkreuz.

In der darauf folgenden Nacht vom Freitag, 21. April, auf Samstag, 22. April, kam es zu drei weiteren Einbrüchen in Ückesdorf. Dort wurden Autos auf der Henriettenstraße, "Auf dem Weiler" und "Zum Wingertsberg" beschädigt und bestohlen.

Zwei weitere Wagen wurden in der Nacht von Samstag, 22. April, auf Sonntag, 23. April, in Bornheim-Hersel aufgebrochen. Die Autos standen in der Richard-Piel-Straße und der Saalestraße.

Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.