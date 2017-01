GA-Jahresausblick für Bonn und die Region

30.12.2016 Bonn . Was wäre Bonn ohne Rhein Flammen, Open-Air-Events wie Kunst!Rasen oder Festivals wie Rockaue oder dem Beethovenfest. Nicht zu vergessen Pützchens Markt, der Rheinauen-Flohmarkt und die vielen weitere Veranstaltungen, die die Stadt einmalig machen. Hier sind die Ereignisse in Bonn und der Region, die sie 2017 auf keinen Fall verpassen sollten.

Die Liste der Veranstaltungen in Bonn und Region im nächsten Jahr ist lang. Vor allem in den Sommermonaten ist es angesichts der Dichte an Konzerten und Festivals gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten.

Hinzu kommen Ausstellungen, etwa in der Bundeskunsthalle, Großereignisse wie Rhein in Flammen oder Pützchens Markt. Bonn wird 2017 zudem gleich zweimal Treffpunkt der internationalen Politik sein. Grund genug also, einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse 2017 zu werfen.

Januar: Beginn der Abrissarbeiten der Südüberbauung

Im Januar soll der Abriss der Südüberbauung beginnen. Die weiteren Pläne für den Bahnhofsvorplatz stehen auch bereits fest: Das Ensemble „Urban Soul“ auf dem Nordfeld am Bahnhof ist beschlossene Sache.

16.-17. Februar: G 20-Treffen in Bonn

Im Zuge der deutschen Präsidentschaft in der Gruppe der 20 größten Industrienationen und Schwellenländer werden am 16. und 17. Februar unter anderem die Außenminister, darunter die neuen der USA und Deutschlands, mit ihren Kollegen aus so unterschiedlichen Ländern wie China, Russland, Indien, Japan oder Saudi-Arabien zu einem Vorbereitungstreffen im World Conference Center (WCCB) zusammentreffen.

17.-26. März: Schlossleuchten auf Schloss Drachenburg

Mit der Dunkelheit kommt das Licht auf den Drachenfels. Wenn Scheinwerfer die Burg in ein buntes Farbenmeer tauchen, können Besuchern nicht nur einen umwerfenden Ausblick auf das Rheintal, sondern auch einen spektakulären Anblick des Schlosses genießen.

18. März: Start des Rheinauenflohmarkts

Das unübersehbare Zeichen, dass der Frühling vor der Tür steht: Endlich kann man wieder in der Rheinaue nach Herzenslust vor der Kulisse des Siebengebirges auf Schnäppchenjagd gehen.

21.-23. April: MagicCon

Nach 14 RingCon- und vier HobbitCon-Ausgaben wird Bonn erstmals Schauplatz der neuen Fantasy- und Mystery-Convention MagicCon. Spektakuläre Outfits, Vorträge und berühmte Gäste sind garantiert.

Wenn Hobbits auf Comic-Helden treffen













































7. Mai - 9. September: Ausstellung "Comics! Mangas!" Graphic Novels!"

Die Ausstellung, die ab 7. Mai in der Bundeskunsthalle zu sehen sein wird, soll mit mehr als 250 Exponaten die bisher umfangreichste Ausstellung zum Thema in Deutschland werden. In sechs Abteilungen wird die Schau die Entwicklung des Comics von seinen Anfängen bis hin zu heutigen Phänomenen wie dem Manga und der Graphic Novel nachzeichnen, kündigt die Bundeskunsthalle an.

14. Mai: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Am 14. Mai hat das einwohnerstärkste Bundesland die Wahl: Seit 2010 wird Nordrhein-Westfalen von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) mit der damals ersten Minderheitsregierung geführt.

28. Mai: Start des GA-Sommergartens

Auch im Sommer 2017 wird es über den Dächern Bonns wieder laut. Auf Einladung des General-Anzeigers treten beim GA-Sommergarten auf dem Dach der Bundeskunsthalle Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen auf.

2.-4. Juni: Rock am Ring

„Willkommen zu Hause“: Nach zwei Jahren „Abstinenz“ kehrt die Traditionsveranstaltung Rock am Ring (RAR) zur „Grünen Hölle“ zurück. „Die Toten Hosen“, „Rammstein“, „System of a Down“ und vielen weitere Bands stehen auf dem dreitägigen Festivalprogramm.

5. Juni: Rhein in Flammen

Foto: Volker Lannert Rhein in Flammen

2016 war ein Rekordjahr für Rhein in Flammen: Entlang der 29 Kilometer langen Strecke des Schiffskonvois feierten eine halbe Million Besucher ein fröhliches und entspanntes 30. Festival, alleine in der Bonner Rheinaue etwa 120.000 -so viele wie noch nie. Und auch am 5. Juni 2017 werden wieder Hunderttausende am Rheinufer oder auf Schiffen das Lichterspektakel verfolgen.

15.-18. Juni: GA-Torfieber

Das große Torfieber-Fußballturnier für E- und F-Junioren, das der General-Anzeiger in Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis Bonn im Sportpark Pennenfeld ausrichtet, ist kein Turnier wie jedes andere. Am 15. Juni wird das Sportevent zum neunten Mal ausgetragen. Wer wird es dieses Mal ins Finale schaffen?

23. Juni: Start des Kunst!Rasen

Die Konzertreihe Kunst!Rasen in der Rheinaue geht in ihre sechste Saison. Bereits angekündigt haben sich Top-Acts wie Sarah Connor, Zucchero, Brings oder Andreas Bourani. Weitere sollen folgen. Tickets gibt es zum Beisipel hier.

8. Juli: Rockaue

Das nächste Festival in der Rheinaue: In diesem Jahr präsentierten sich bei der Rockaue rund 50 Bands auf vier Bühnen: Bei der Rockaue 2017 am 8. Juli werden neben Headliner In Extremo Bands wie die Blues Pills, Heisskalt, die Kyle Cass Band oder Callejon dabei sein. So sah es auf der Rockaue 2016 aus:

28.-29- Juli: Panama Open Air Festival

Bei dem Techno-Festival in der Bonner Rheinaue waren in diesem Sommer bekannte Acts wie Laidback Luke, Maceo Plex und Lost Frequencies am Start. Und auch für 2017 versprechen die Veranstalter internationale Top-Künstler aus der Techno-, House-, und Electronic-Musik.

18.-19. August: Green Juice Festival

Zehn Jahre Green Juice Festival heißt es am 18. und 19. August 2017. Mit dabei im Park Neu-Vilich ist unter anderem die Band "Madsen". Insgesamt sollen auf der Hauptbühne des Festivals 13 Bands spielen. Hinzu kommt eine zweite Bühne mit elektronischer Musik und Vorabkonzerte mit regionalen Newcomern.

8.-12. September Pützchens Markt

Viele Fahrgeschäfte, der Duft von gebrannten Mandeln, Bummel durch die Budengassen und jede Menge Jahrmarktflair. Pützchens Markt ist natürlich auch wieder 2017 am Start. Und zum Abschluss gibt es dann wieder jede Menge "Ahs" und "Ohs" beim großen Feuerwerk.

9. August: Start Beethovenfest Bonn

Das größte Open-Air-Klassikfest Deutschlands findet auch 2017 wieder in der Geburtsstadt Beethovens statt. Rund 25.000 Klassik-Fans besuchten in diesem Jahr die Konzerte des Festivals. Und die Organisatoren wollen weiter wachsen und in Zukunft noch internationaler werden.

16. September: 5. Immobilienmesse von GA und Kalaydo

Über 30 Aussteller, unter ihnen etwa Immobilienmakler, Finanzdienstleister, Banken, die Eigentümerschutzgemeinschaft Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg sowie die Bonner Energie Agentur, waren 2016 bei der Immo-Messe im Telekom Dome mit dabei. Auch am 16. September 2017 können sich die Besucher wieder über konkrete Angebote für von Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern informieren oder sich in Finanzierungsfragen oder Sanierungsvorhaben beraten lassen.

17.-24. September: Bundestagswahl

Voraussichtlich Ende September wird wieder deutschlandweit gewählt. So jedenfalls war es bei den letzten fünf Bundestagswahlen. Da der Wahltag ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag sein muss und möglichst nicht mit den Hauptferienzeiten kollidieren soll, käme der 17. oder der 24. September infrage. Frühester Termin für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag wäre somit Mittwoch, der 23. August 2017, der späteste Termin Sonntag, der 22. Oktober 2017. Etwa ein Dreivierteljahr vor der Wahl legt der Bundespräsident in Abstimmung mit der Bundesregierung innerhalb der oben genannten Zeitspanne den Tag der Bundestagswahl fest.

12. Oktober: Karrieretag

Beim Bonner Karrieretag präsentieren zahlreiche Aussteller aus Bonn und der Region Informationen rund um berufliche Perspektiven. Referenten geben Berufseinsteigern oder erfahrenen Führungskräften in zahlreiche Fachvorträgen wertvolle Tipps.

25.-29. Oktober: Martini-Markt

Der Martini-Markt in Bad Honnef ist die beste Gelegenheit, um sich so langsam auf die Adventszeit einzustimmen. Der Herbstmarkt des Centrum e.V. zieht alljährlich Tausende in die Einkaufsstadt am Rhein. Das bezaubernde Flair mit mehr als hundert hübsch geschmückten Fachwerkbuden rund um den Markt, in der Fußgängerzone und auf dem Kirchplatz, die schön dekorierten Schaufenster der Fachgeschäfte, die sich ebenfalls für diese Zeit vom 26. bis zum 30. Oktober präpariert und viele Überraschungen für ihre Kunden parat haben – das alles wirkt grandios anziehend.

6.-17. November: Weltklimakonferenz

Nach 1999 und 2001 wird die deutsche UNO-Stadt Bonn 2017 zum dritten Mal Gastgeber der Weltklimakonferenz sein. Mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die Bundesstadt vom 6. bis zum 17. November.

3.-18. Dezember: Einzigartige Weihnachtszeit

Foto: Frank Homann Wunderschön erleuchtet war Schloss Drachenburg während des Weihnachtsmarktes.

So viele Besucher wie 2016 haben noch nie die "Einzigartige Weihnachtszeit" auf Schloss Drachenburg besucht. Mit rund 57.000 Besuchern an den vier Adventssonntagen wurden in diesem Jahr alle Rekorde gebrochen. Weil Heiligabend im kommenden Jahr auf den vierten Advent fällt, schrumpft der Weihnachtsmarkt auf Schloss Drachenburg auf drei Wochenenden. Möglicherweise kommt dafür dann aber erstmals der Freitag als zusätzlicher Tag dazu. (Marcel Dörsing)