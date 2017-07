Starke Gewitter in der neuen Woche

Zum Wochenanfang drohen neue Unwetter in Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis.

Bonn. Die neue Woche startet für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis mit weiteren Unwetterwarnungen: Ab Montag drohen erneut starke Gewitter mit Dauerregen und Sturmböen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2017

Nach einer brisanten Nacht von Samstag auf Sonntag beruhigt sich das Wetter zunächst am Sonntag. Die Wolkendecke über Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis lockert teilweise auf und lässt den blauen Himmel dahinter erahnen. Sogar ein paar Sonnenstrahlen schaffen es in die Stadt. Es soll trocken bleiben, die Temperaturen können Höchstwerte von 25 Grad erreichen. Also noch einmal Sommer auftanken, bevor die nächste Woche beginnt.

Denn dann verabschiedet sich der Sommer zum Wochenstart. Der Deutsche Wetterdienst hat für Montag eine erneute Unwetterwarnung herausgegeben: Demnach ist in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis bis Donnerstag mit Starkregen und Gewittern zu rechnen. Es sind 48-stündige Regenmengen bis 100 Liter pro Quadratmeter möglich.

Auch die Temperaturen werden weniger sommerlich und Tief "Zlatan" bringt eine frische Brise. Bis Freitag sind laut des Deutschen Wetterdienstes mit Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad zu rechnen. Sonnenstrahlen lassen sich nur selten blicken. Starke Böen unterstützen die kühle Luft, Windböen bis zur Stärke 7 sind möglich. Mehr Wetter gibt es hier.

Keine Unwetterschäden am Wochenende

Die Unwetter in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis haben keine erheblichen Schäden angerichtet. Wie die Feuerwehr Bonn auf Anfrage mitteilte, gab es trotz der starken Gewitter keine besonderen Vorkommnisse. Umgestürzt Bäume, Überschwemmungen und wetterbedingte Unfälle blieben in der Stadt aus.

Kennen Sie schon unseren Regenradar? Da lassen sich Schlechtwetterfronten genau beobachten.