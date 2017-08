GA gelistet

Mitten im Geschehen und in Sichtweite des Beethoven-Denkmals trifft man sich am Mittag auf dem Münsterplatz.

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Spuren Beethovens in Bonn 2. Ein Gymnasium, ein Gasthaus und eine Orgel 3. Eine Gedenkplatte, ein moderner Beethoven und ein Musiksaal

Bonn. Denkmäler, nach ihm benannte Häuser und natürlich Konzertsäle - all das Ludwig van Beethoven gewidmet. Wer sich auf die Suche machen will nach Orten, die an den großen Komponisten erinnern, kann sich hier orientieren. Der GA listet die Spuren des Komponisten auf.

Von Dierk Himstedt, 04.08.2017

1 Münsterplatz-Denkmal

Wer Bonn besucht, der kommt am Denkmal des berühmtesten Sohnes der Stadt auf dem Münsterplatz nicht vorbei. Auf einem bebilderten Sockel steht der weltberühmte Komponist Ludwig van Beethoven und "schaut" auf seine Geburtsstadt. Das Denkmal aus dem 19. Jahrhundert ist eines der Wahrzeichen von Bonn und ein beliebtes Fotomotiv für Touristen.

Adresse: Münsterplatz 11, 53111 Bonn

Internet: de.wikipedia.org/wiki/Beethoven-Denkmal

Foto: Nicolas Ottersbach Das Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz

2 Beethoven-Haus

Das Beethoven-Haus in Bonn ist zugleich Gedächtnisstätte, Museum und Kulturinstitut mit vielfältigen Aufgaben. 1889 vom Verein Beethoven-Haus gegründet, beschäftigt sich das Haus mit der Person von Ludwig van Beethoven und mit der Pflege seiner Musik und der Erforschung von Leben und Werk des Komponisten. Im Zentrum steht das Geburtshaus Beethovens in der Bonngasse 20 mit dem Museum. In den umliegenden Gebäuden der Bonngasse 20 sind das Forschungszentrum (Beethoven-Archiv) mit Sammlung, Bibliothek und Verlag sowie der Kammermusiksaal untergebracht. Hier treffen Musikfreunde und Fachleute aus aller Welt zusammen.

Adresse: Bonngasse 20, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr- 17 Uhr; Sonn- und Feiertage 11 Uhr bis 17 Uhr (letzter Einlass 25 Minuten vor Schließung)

Internet: www.beethoven-haus-bonn.de

Foto: Gustavo Sanchez Das Beethoven-Haus in der Bonngasse 20

3 Beethovenhalle

Die Beethovenhalle ist Sitz des Beethoven Orchesters Bonn und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt. Jedes Jahr finden hier zahlreiche Konzerte innerhalb des Beethovenfestes statt, genauso wie viele Gastspiele, Karnevalssitzungen, Partys und Bälle. Kongresse, Tagungen und Messen ergänzen das Veranstaltungsspektrum. Die denkmalgeschützte Beethovenhalle ist nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg neu gebaut und im Jahr 1959 wiedereröffnet worden.

Adresse: Wachsbleiche 16, 53111 Bonn

Internet: www.beethovenhalle.de