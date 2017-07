Nach Umzug

Bonn. Nach knapp einem Jahr hat das Blow up am Freitag seine Pfoten wieder geöffnet. Für die Kundschaft hat sich nicht viel verändert. Die Kultkneipe ist nur spiegelverkehrt.

Von Stefan Knopp, 14.07.2017

Ein kleines Tränchen habe er verdrückt aus Vorfreude, sagte Simon, langjähriger Blow-Up-Stammgast, als er am Freitagabend nach knapp einjähriger Durststrecke das neue Blow Up betrat. Wobei so viel gar nicht neu ist: Die Kultkneipe liegt jetzt gegenüber dem Bönnsch, man muss zwei Treppen hinab, und dann öffnet sich vor einem eigentlich das alte Blow Up, allerdings spiegelverkehrt. "Es fühlt sich komisch an, dass die Theke jetzt links ist", meinte Simon.

Ansonsten haben sich Inhaber Oliver Helmerath, Geschäftsführer Daniel Christel und ihr Team viel Mühe gegeben, den Look der früheren Kneipe möglichst exakt wieder herzustellen. Sicher 85 Prozent des alten Inventars habe man übernommen, sagte Christel, außerdem überwiegend das Personal von früher, auch am Getränkesortiment hat sich wenig geändert. Und die Betreiber sehen auch viele Gäste wieder, die schon im früheren Blow Up die Nächte durchmachten, bis es dem Wirbel um das Viktoria-Karree zum Opfer fiel. "Ich weiß nicht, wie oft die mich morgens rausschmeißen mussten", erzählte Simon.

Auch die Öffnungszeiten von 22 bis 5 Uhr sind gleich geblieben, nur am Tag der Wiedereröffnung war es bereits eine Stunde früher geöffnet. Alle Infos findet man auch auf www.blow-up-bonn.de und auf der Facebook-Seite.