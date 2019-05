Science Fiction trifft Clowns

Bonn. Am Freitag stieg die Premiere des neuen Programms "Storyteller" beim Circus Roncalli in Bonn. Wie bildgewaltig die Show wirklich war, zeigen unsere Bilderstrecken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2019

Das Morgen trifft auf das Gestern, Science Fiction auf Clownerie, Innovationen auf Altbewährtes: Bei der Bonner Premiere seines neuen Programms "Storyteller" verknüpft der berühmte Circus Roncalli mit der ihm eigenen Poesie Vergangenheit und Zukunft und bietet dem Publikum im Stadtgarten einen Blick auf 250 Jahre Artistik und Clownerie.

Sogar Tiere tauchen auf, wenn auch auf ungewohnte Art. Elefanten werden als Hologramme in das Rund projiziert, ein Pferdekostüm kommt zum Einsatz, ein Roboterhund springt umher. Roncalli versteht sich durchaus auch als Spielwiese für die moderne Technik, fährt sogar Industrieroboter Pauline ins Zelt, um den Koloss mit einem Artisten tanzen zu lassen. Auf der anderen Seite darf natürlich die Artistik nicht zu kurz kommen.

Premiere im Circus Roncalli in Bonn Zuerst sollte es in die Rheinaue gehen, dann eröffnete sich doch eine Option für den Stadtgarten: Am Freitagabend war Premiere und unser Fotograf Benjamin Westhoff war dabei. Foto: Benjamin Westhoff

Shows noch bis Anfang Juni

Und die Clownerie, für die Roncalli dank Zirkus-Gründer Bernhard Paul weltberühmt ist. Am besten ineinander verzahnt, so wie bei dem übermütigen Chistirrin, der sich in eine Trapeznummer einmischt. Das Publikum kommt aus dem Staunen und dem Lachen einfach nicht heraus - und hat noch bis 1. Juni die Gelegenheit, die Show mittwochs bis sonntags im Stadtgarten an der Adenauerallee zu erleben.

Premiere im Circus Roncalli in Bonn - Teil 2 Auch unser Fotograf Thomas Kölsch war am Freitag bei der "Storyteller"-Premiere dabei. Foto: Thomas Kölsch

Weitere Infos finden Sie auf www.roncalli.de.