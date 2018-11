Einsatzkräfte in der Bonngasse

Ein brennender Mülleimer hat am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt gesorgt.

Bonn. In der Bonner Innenstadt ist am Freitagabend ein Brand in einem Restaurant gemeldet worden. Gebrannt hatte ein Mülleimer in einem Hinterhof.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2018

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einem Einsatz in der Bonngasse in der Bonner Innenstadt geeilt. Dort war ein Brand in einem Restaurant gemeldet worden.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte dort allerdings lediglich ein Mülleimer in einem Hinterhof gebrannt, der von Zeugen schnell gelöscht worden sei. Die Feuerwehr konnte deshalb unverrichteter Dinge wieder abziehen.