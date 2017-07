Frau wird bestohlen

Bonn. Ein 27-Jähriger hat einer Passantin in Bonn-Gronau die Handtasche gestohlen. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Täter wenige Minuten später stellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2017

Die Bonner Polizei konnte in den frühen Morgenstunden einen Dieb stellen. Der 27-Jährige raubte einer Frau in Bonn-Gronau die Handtasche. Er ist bei der Polizei bereits wegen Gewalt- und Eigentumskriminalität bekannt.

Die 45-Jährige war am Montagmorgen um 5.15 Uhr zu Fuß in der Ollenhauerstraße, Ecke B 9, unterwegs. Der Dieb näherte sich der Frau und trat sie. Dann entriss er ihr die Handtasche und flüchtete. Die Passantin hielt nach der Tat ein vorbeifahrendes Auto an.

Der Fahrer des Wagens war ein Polizist, der auf dem Weg zur Wache in Bad Godesberg war. Er informierte sofort seine Kollegen, die daraufhin die Fahndung nach dem Dieb einleiteten. Wenige Minuten später stellten die Beamten den 27-Jährigen in der Nähe des Tatorts. Er hatte die Handtasche, in der sich Bargeld und persönliche Gegenstände der Frau befanden, noch bei sich.

Der Dieb wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der Täter entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.