Schlag gegen Bandenkriminalität

25.01.2017 Bonn. Nachdem die Bonner Polizei bereits am Dienstag den Ermittlungserfolg gegen eine international organisierte Einbrecherbande bestätigte, wurden am Mittwoch Details über das Ausmaß der Organisation bekannt.

Unterstützt von Spezialkräften hat die Bonner Polizei nach eigenen Angaben am Dienstag sechs Wohnungen durchsucht, zwei Haftbefehle vollstreckt, sowie umfangreiches Beweismaterial festgestellt. Ein Sprecher der Polizei berichtet von "intensiven, seit Monaten europaweit durchgeführten Ermittlungen."

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch gaben die Ermittler weitere Details bekannt. Bei der Einbrecherbande soll es sich um eine Gruppierung aus dem ehemaligen Jugoslawien handeln, die insbesondere auf dem Gebiet des schweren Bandendiebstahls, der bandenmäßigen Hehlerei sowie der Urkunden- und Kennzeichenfälschung "hochaktiv" war.

Die meisten Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Nach ersten Polizeiangaben soll es sich dabei vornehmlich um Brüder und Cousins handeln. Mitglieder der Gruppierung wohnen nach Polizeiangaben im Bereich Wachtberg, Köln und Gummersbach. Darüber hinaus sind weitere Beschuldigte in Frankreich wohnhaft oder haben familiäre Beziehungen dorthin.

Das Diebesgut der Einbrecherbande Foto: Axel Vogel Auch Waffen (Achtung: keine Schusswaffen) und Werkzeuge wurden sichergestellt.

Foto: Axel Vogel Das Diebesgut der international organisierten Bande wurde am Mittwoch im Polizeipräsidium in Bonn gezeigt. Die Gruppierung war insbesondere auf dem Gebiet des schweren Bandendiebstahls, der bandenmäßigen Hehlerei sowie der Urkunden- und Kennzeichenfälschung aktiv.

Foto: Axel Vogel Neben Pokalen, Schmuck und kleineren Wertgegenständen wurde auch Unterhaltungselektronik sichergestellt.

Foto: Axel Vogel Diese professionelle Fotoausrüstung wurde aus dem Kofferaum eine Fotografin gestohlen

Foto: Axel Vogel Der leitende Ermittler Rainer Bell verkündete den Ermittlungserfolg bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Die Einbrüche sollen im Bereich Niederrhein bis hin in das nördliche Rheinland-Pfalz stattgefunden haben. Die Beute sei dann zumeist am nächsten Tag im Kölner Stadtgebiet an mögliche Hehler weitergegeben worden.

Die Fahnder kamen im Rahmen der seit September 2016 geführten Ermittlungen auf die Spur der Bande. Verdeckte Ermittlungen führten bereits vor rund zwei Wochen zu Festnahmen und Durchsuchungen. Am 11. Januar vollstreckten die Ermittler bereits fünf Haftbefehle gegen Mitglieder der Bande - zwei weitere Personen wurden vorläufig festgenommen.

Weitere Ermittlungen laufen noch. (Sebastian Meltz)