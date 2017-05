Phantombild veröffentlicht

Bonn. Seit mehreren Monaten sind Trickbetrüger in der Region unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben und es auf gutgläubige Senioren abgesehen haben. Nun hat die Bonner Polizei Phantomfotos von zwei Tatverdächtigen veröffentlicht.

Von Michael Wrobel, 01.05.2017

Die Männer hatten am 7. März ein Ehepaar in Bonn bestohlen. Auch diese Tat hatte mit dem Anruf eines Unbekannten begonnen, der sich am Telefon als Polizeibeamter ausgab. Er erklärte der 80-jährigen Frau, dass man gerade zwei Diebe festgenommen habe und sich ein weiterer Mittäter eventuell noch in der Wohnung der Angerufenen aufhalte und man zu ihrer Sicherheit zwei Zivilfahnder vorbeischicken würde. In diesem Moment klingelte es auch schon an der Wohnungstür.

Dort standen die angeblichen Zivilpolizisten. Sie betraten die Wohnung. Unter dem Vorwand nach dem dritten Täter zu fahnden, durchsuchten sie die Zimmer und stahlen zwei Goldringe. Dies bemerkte die Eheleute allerdings erst im Nachhinein. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich bislang keine Hinweise auf die Verdächtigen. Allerdings konnten durch Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW auf Basis der Zeugenangaben Phantomfotos der beiden Tatverdächtigen gefertigt werden. Wer die Personen auf den Fotos kennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 /150 mit dem Kriminalkommissariat 34 zu melden.

Im Zusammenhang mit diesem Fall warnt die Polizei erneut vor dieser Masche und mahnt zur Vorsicht: Die Polizei ruft nicht mit der Anruferkennung "110" an. Die Täter nutzen eine Computersoftware, die im Display der Angerufenen die Telefonnummer erscheinen lässt. Mit dem sogenannten Call ID-Spoofing kann jede beliebige Nummer am Telefon des Angerufenen angezeigt und so eine falsche Identität vorgetäuscht werden. Deshalb empfiehlt die Bonner Polizei, keine Details zu finanziellen Verhältnissen, der Beschaffenheit und Sicherung der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses oder sonstige persönliche Informationen preiszugeben. Echte Polizeibeamte stellen solche Fragen auch in der Regel nicht am Telefon. Zudem sollte man nie Unbekannte in die Wohnung lassen. Die Polizei rät zudem, dass man sich von angeblichen Amtspersonen immer den Dienstausweis vorzeigen lassen sollte. Und: Im Verdachtsfalle sofort den Polizeinotruf 110 wählen.