GA gelistet

Bonn. Bald ist es wieder soweit: Verliebte Junggesellen decken sich großzügig mit buntem Krepppapier und einer möglichst ansehnlichen Birke ein, um der Liebsten mit einem Maibaum die Liebe zu beweisen. In Bonn und der Region gibt es zahlreiche Verkaufsstellen für die Bäume.

Von Nadine Vogelsberg, 26.04.2017

Auch in diesem Jahr werden viele Junggesellen ihren Liebsten wieder einen Maibaum als Beweis ihrer Liebe stellen. Die Tradition ist hunderte von Jahren alt - so alt, um genau zu sein, dass ihre Ursprünge sich nicht mehr ganz nachverfolgen lassen. Damals huldigten die Germanen auf diese Weise Waldgöttern, heute reichen Birken und Krepppapier für eine romantische Geste.

Die Bäume selbst im Wald, im Park oder an einer Allee zu schlagen ist allerdings ein teures Unterfangen, denn die Strafgebühren sind hoch. Viel eher sollten die Bäume an den zahlreichen Verkaufsstellen in Bonn und der Region erstanden werden. Diese wurden in den umliegenden Wäldern so gefällt, dass der Birkenbestand nicht bedroht wird. Tatsächlich schützt diese Maßnahme sogar andere Bäume wie Eichen und Buchen.

Auch sollte beim Aufstellen des Baumes beachtet werden, dass sich Strommasten und Laternenpfähle nicht zum aufstellen eines Maibaumes eignen. Der Energieversorger könnte in diesem Fall den Baum kostenpflichtig entfernen und dem Verursacher die entstandenen Schäden in Rechnung stellen. Gleiches gilt für Schäden am Haus: Obwohl es sich um Brauchtum handelt, müssen etwaige Schäden, die durch das Aufstellen des Baumes entstehen könnten, vom Verursacher beseitigt werden – oder aber er muss das Beheben des Schadens bezahlen.

Auch die Polizei gibt Tipps zum richtigen und sicheren Transport des Maibaumes. Besonders rät sie Fahrern in der Mainacht auf andere, alkoholisierte Personen zu achten.

Den Maibaum sicher transportieren Wie an einen Maibaum kommen? Im Wald ohne Genehmigung einen Baum für die Liebste zu fällen ist keineswegs ein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Es gibt ausreichend Verkaufsstellen, die auch eine Quittung des Forstamtes bereithalten, die der Polizei auf Nachfrage vorzuzeigen ist.

Wie den Baum transportieren? Beim Transport eines Baumes gilt es, darauf zu achten, dass er gut gesichert ist. Fahrzeug und Ladung dürfen zusammen nicht mehr als 4 Meter hoch und 2,55 Meter breit (PKW 2,50 Meter) sein. Auch darf der Baum nicht vorne über das Fahrzeug hinausragen und nach hinten maximal 3 Meter (bei Fahrstrecken bis 100 Kilometer). Nur bei einer Fahrzeughöhe von mehr als 2,50 Meter darf der Baum nach vorne 50 Zentimeter hinausragen. Das hintere Ende des Baumes muss, sofern dieser mehr als 1 Meter über das Fahrzeug hinausragt, mit einer 30 x 30 Zentimeter großen Fahne oder einem entsprechenden Schild gekennzeichnet sein. Das Fahrzeug und der Baum dürfen zusammen maximal 20,75 Meter lang sein.

Worauf ist während der Fahrt zu achten? Die gesamte Fahrt über darf das Kennzeichen nicht verdeckt sein. Bei Dunkelheit ist zudem für entsprechende Beleuchtung zu sorgen.

Wie steht es mit der Beförderung von Personen? Es ist verboten, Personen auf Zugmaschinen ohne Sitzgelegenheit oder auf der Ladeflächen von Anhängern mitzunehmen. Aus einem zulassungsfreien landwirtschaftlichen Anhänger kann dann ein zulassungspflichtiger Anhänger werden. Personen auf Ladeflächen zu transportieren wird von einer herkömmlichen Fahrerlaubnis nicht abgedeckt. Es trotzdem zu tun bedeutet für den Täter eine Geldstrafe sowie Punkte in Flensburg zu riskieren.

Was, wenn doch etwas passiert? Für Schäden beim Transport trägt der Fahrer die Verantwortung. Sollten solche Schäden durch einen unsachgemäßen Transport entstehen, ist es unwahrscheinlich, dass die Versicherung ihn übernimmt.

In Bonn, Rheinbach, Meckenheim, Sankt Augustin, Siegburg, Königswinter und dem Siebengebirge gibt es die folgenden Verkaufsstellen:

1 Alfter

In Alfter werden Maibäume am 29. April am Ende des Lohheckewegs verkauft. Die Bäume stammen aus dem Vorgebirge, sind vier bis sechs Meter groß und kosten pauschal 15 Euro.

2 Bonn

In Bonn-Röttgen werden am 30. April zwischen 11 und 16 Uhr am Parkplatz Rulandsweg (auf der L 261 hinter dem Ortsausgang Röttgen in Richtung Meckenheim) Bäume für 15 Euro das Stück verkauft.

Auch in Bonn-Niederholtorf können Bäume für 20 Euro erstanden werden. Zwischen 15 und 18 Uhr am 30. April stehen sie auf dem Grillplatz "Am Hardtweiher" (Waldeingang Pützchens Chaussee, gegenüber der Abzweigung Oberkasseler Straße) zum Verkauf.

In beiden Fällen erteilt das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft weitere Auskünfte unter der Telefonnummer 02243/92160.

Darüber hinaus werden ab 22.30 Uhr am 30. April Bäume am Parkplatz neben dem Rathaus in Bonn-Beuel verkauft. Die Kosten betragen 35 Euro pro Baum. Der Baum selbst, und bei Wunsch auch Schmuck, Herz und Kabelbinder, müssen telefonisch unter 02244/871092 oder 0152/28687183 vorbestellt werden.

3 Bornheim

Der Forstbetrieb Bornheim verkauft gemeinsam mit der Stadt Bornheim am 28. April zwischen 12 und 18 Uhr sowie am 29. und 30. April zwischen 10 und 18 Uhr Birken. Ab 10 Euro das Stück gibt es die Bäume im Rösberger Wald. Ab dem Wasserturm Rösberg und dem Theisenkreuzweg ist der Weg dorthin ausgeschildert. Es empfiehlt sich, die Bäume unter gf@fbg-bornheim.de vorzubestellen. Zusätzlich werden auch 50 x 50 x 4 Zentimeter große Styropor-Herzen für 12,50 Euro verkauft. Für weitere Fragen steht Manuela Domschat unter der Telefonnummer 02222/945307 zur Verfügung.

4 Rheinbach

Die Verkaufsstelle Rheinbach-Kurtenberg ist am 29. und 30. April geöffnet. Die Abgabestelle befindet sich an der Kreuzung "Vier Winde" und ist ausgeschildert. Die Birken müssen hier jedoch selbst geschlagen werden, Äxte und Säbel sind selbst mitzubringen. Je nach Größe kosten die Bäume 10 bis 15 Euro. Weitere Informationen gibt es beim Forstbetriebsbezirk Rheinbacher Höhen unter der Telefonnummer 02226/4765.

Zehn Tipps für den perfekten Maibaum Die Tradition des Maibaumstellens ist uralt, vermutlich geht sie noch auf germanische Bräuche zurück, die damit Waldgottheiten huldigten. So genau lässt sich das heutzutage nicht mehr feststellen. In abgewandelter Form erfreut er sich bis heute großer Beliebtheit unter Verliebten.

Üblicherweise wird als Maibaum eine Birke gewählt - diese sollte aber nicht eigenständig im Wald, an Alleen oder in Parks gefällt werden. Das illegale Fällen eines Baumes kann für den Baumdieb ziemlich teuer werden.

Foto: Max Malsch Stattdessen bieten zahlreiche Verkaufsstände in Bonn und Umgebung die Bäume für einen Preis ab zehn Euro an. Es gibt sogar Dienstleistungen die anbieten, einen fertig geschmückten Baum bis vors Haus der Liebsten zu bringen und dort zu aufzustellen.

Foto: Julian Stratenschulte/Archiv Naturfreunde brauchen sich im Übrigen nicht zu sorgen. Für den Bestand des Waldes ist das Fällen der Maibäume unbedenklich, im Gegenteil schützt es sogar die Eichen und Buchen.



Foto: Volker Freynhagen Schließlich gilt es noch, den Baum mit buntem Krepppapier zu schmücken - je mehr desto besser - und ihn vor dem Haus der Liebsten zu positionieren. Beim Transport dorthin sollte beachtet werden, dass die Bäume sicher am Fahrzeug befestigt werden müssen. Fahrzeug und Ladung dürfen nicht höher als vier und länger als 2,55 Meter sein, der Baum darf nicht nach vorne, und nach hinten nur maximal 3 Meter hinausragen, wobei das äußere Ende mit einer roten Fahne gekennzeichnet werden muss. Kennzeichen und Beleuchtung dürfen nicht verdeckt werden.

Foto: GA-Leserin Petra Karst Wer will, setzt keinen Maibaum, sondern ein Maiherz aus roten und weißen Krepppapierrosen, die den Namen oder die Initialien des beschenkten Mädchens bilden.

Foto: Barbara Frommann Achtung aber in Schaltjahren! Da sind es nicht mehr die Junggesellen, die der Angebeteten einen Baum setzen, sondern umgekehrt die Mädchen, die ihrem Partner einen Maibaum stellen.

Foto: Frank Homann Nicht fehlen darf natürlich auch der Maibaum in der Ortsmitte - möglichst groß, möglichst prunkvoll, gestaltet sich das Aufstellen meist zum Fest für alle Anwohner. Ebenso wie der Baum vor dem Haus der Liebsten ist auch hier gut darauf zu achten, dass niemand ihn stiehlt.



Foto: dpa Wer einem Mädchen aus einem anderen Ort einen Baum setzen will, sollte die Rechnung nicht ohne den örtlichen Junggesellenverein machen: Ein Mädchen zu stehlen kostet in der Regel ein bis zwei Kästen Bier.

Foto: DPA Jetzt gilt es nur noch aufzupassen, dass niemand den Baum stiehlt, dann steht der Liebe nichts mehr im Weg - und im Idealfall kann der Baumsteller beim Abholen des Baumes mit einem Bier vom Vater, einem Kuchen der Mutter und einem Kuss des Mädchens rechnen.

5 Meckenheim

Verliebte Meckenheimer können ihre Maibäume am 30. April am Bahnhof Kottenforst für 15 Euro kaufen. Das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft verkauft die Bäume zwischen 14 und 20 Uhr. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 02243/92160.

6 Sankt Augustin

Am 29. April zwischen 11 und 20 sowie am 30. April zwischen 10 und 20 Uhr werden in der Oelgartenstraße 27 in Sankt Augustin Maibäume verkauft. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02244/871092 oder 0152/28687183.

Bäume gibt es auch auf Burg Niederpleis in der Langstraße 1, am 29. April zwischen 9 und 20 Uhr. Die Preise variieren zwischen 10 und 25 Euro. Nähere Informationen gibt es bei Thomas Nordhorn unter der Telefonnummer 0176/70083595.

Am 29. April zwischen 12 und 18 Uhr sowie am 30. April zwischen 10 und 18 Uhr werden am Ortseingang Meindorf an der Geislarer Straße Maibäume, Krepppapier und Befestigungsgurte verkauft. Die Preise der Bäume richten sich nach der Größe, die bunten, wasserfesten Krepppapiere gibt es für 5 Euro, die Befestigungsgurte von 2,5 Metern Länge für 6 Euro. Nähere Informationen sind erhältlich bei Jonas Schmidt unter der Telefonnummer 0157/57815989.

7 Siegburg

Auch in Siegburg werden Fichten verkauft: Am 30. April zwischen 10 und 20 Uhr werden am Forsthaus Aulgasse, Steinbahn 24 in Siegburg, die Bäume für ab 10 Euro pro Baum verkauft. Nähere Informationen gibt es beim Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft unter der Telefonnummer 02243/96160.

8 Königswinter / Siebengebirge

In Königswinter-Ittenbach werden am 30. April zwischen 14 und 19 Uhr Fichten auf dem Parkplatz "Acherhof" an der L 83 verkauft. Die Bäume sind für ab 20 Euro zu haben.

Ausschließlich zum Selbstschlagen gibt es die Bäume in Königswinter-Bennerscheid. Dort können die Birken am 30. April zwischen 14 und 19 Uhr an der Neuglückstraße für 10 Euro geschlagen werden.

In beiden Fällen erteilt das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft nähere Auskünfte unter der Telefonnummer 02243/92160.