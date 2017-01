Bilanz zum Sturmtief "Egon"

Mit schwerem Gerät wurde um fünf Uhr am Freitagmorgen die Zuwegung zum Autobahnzubringer in Kempenich vom Schnee befreit.

13.01.2017 Bonn. Trotz des nächtlichen Schneefalls blieb das große Chaos, das Sturmtief "Egon" mit sich bringen sollte, in Bonn und der Region aus. Dennoch musste die Feuerwehr einige Male ausrücken. Mittlerweile taut es bereits an einigen Stellen.

Sturmtief "Egon" hat Bonn und die Region weitesgehend verschohnt. In der Nacht zu Freitag stürmte es zwar heftig, der angekündigte Schnee fiel aber vorwiegend als Schnee-Regen. Dennoch meldete die Polizei in Bonn viele Anrufe, die auf "Egon" zurückzuführen sind. Unter anderem lagen Bäume auf der Straße. In der Region fielen in höheren Ebenen dennoch einige Zentimeter Schnee.

Auch die Feuerwehr Königswinter wurde am Freitagmorgen bereits zu drei Einsätzen gerufen. Grund dafür waren unter anderem umgestürzte Bäume auf der L 331.

Für Probleme im Straßenverkehr auf der L 73 von Kempenich (450 Meter über NN) ins Ahrtal sorgten vor allem starke Sturmböen, die einen an den bekannten Verwehungsstellen bei einer Sicht von unter zehn Metern quasi in weiße Wände fahren ließen.

Sturmtief "Egon" in der Region Foto: Heiko Basten Winterlicher Einsatz auf der L 331 für die Feuerwehr Königswinter.

Foto: Heiko Basten Auf ein Auto stürzte dieser Baum an der L 331, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Foto: Günther Schmitt Mit schwerem Gerät wurde um fünf Uhr am Freitagmorgen die Zuwegung zum Autobahnzubringer B 412 in Kempenich vom Schnee befreit.

Foto: Claudia Sülzen Ein umgestürzter Baum hat die Mauer des Alten Friedhofes in Mitleidenschaft gezogen und lag zunächst quer über der Straße. Die Freiwillige Feuerwehr rückte deshalb gegen 1.30 Uhr aus, morgens folgte das Bauhof-Team.

Foto: Claudia Sülzen Ein umgestürzter Baum hat die Mauer des Alten Friedhofes in Mitleidenschaft gezogen und lag zunächst quer über der Straße. Die Freiwillige Feuerwehr rückte deshalb gegen 1.30 Uhr aus.

Foto: Claudia Sülzen Ein umgestürzter Baum hat die Mauer des Alten Friedhofes in Mitleidenschaft gezogen und lag zunächst quer über der Straße. Die Freiwillige Feuerwehr rückte deshalb gegen 1.30 Uhr aus, morgens folgte das Bauhof-Team.

Foto: ga In Eitorf lag eine dicke Schneedecke.

Foto: Claudia Sülzen Winterlandschaft Aegidienberg: Vorsichtig Fahren, so lautete die Devise am frühen Freitagmorgen auch im Schmelztal.

Auf der Reichstraße zwischen Röttgen und Meckenheim wurde uns ebenfalls ein umgestürzter Baum gemeldet, vereinzelt auch auf anderen Straßen im Siebengebirge.

Nach Auskunft der Stadtwerke Bonn wurde der Busbetrieb zur Fähre nach Graurheindorf am Freitagmorgen eingestellt, alles Andere laufe aber nach Plan.

Schnee beginnt schon zu tauen

In Rheinbach lag am Morgen eine dünne Schneeschicht, die derzeit zu tauen beginnt. Es gibt teilweise starke Böen. Straßen und Gehwege sind stellenweise glatt. In den höheren Lagen im Vorgebirge hat sich eine dünne Schneeschicht gebildet. Stellenweise ist mit Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume und umgewehte Gegenstände zu rechnen. In Heimerzheim lagen am Morgen Mülltonnen auf der Fahrbahn.

Auch in Siegburg schauten die Kinder am Freitagmorgen enttäuscht aus dem Fenster. Zwar fielen viele Schneeflocken vom Himmel, die blieben aber nur als Schneematsch liegen, da das Thermometer mit plus zwei Grad Celsius gegen 7 Uhr ansteigende Plusgrade anzeigte. Sogar das morgendliche Schneeräumen wurde so zum Matschschieben.

In den sozialen Netzwerken wird bereits über das ausgebliebene Schneechaos diskutiert. Nicht groß ist die Verwunderung, dass vor allem im Bonner Stadtgebiet nur Schneeregen gefallen ist.

In #Bonn gibt's ja meistens das angekündigte Verkehrschaos nur eben ohne den #Schnee — nboll (@npboll) January 13, 2017

Hingegen starker Schneefall im Eifelgebiet

Ganz anders sieht es in der Höhenlagen der Eifel aus: Bis zu 25 Zentimetern Schnee sind dort seit 0 Uhr in der Nacht zum Freitag gefallen. Die Räumdienste von Straßenmeistereien und Kommunen waren schon früh im Einsatz und räumten die Straßen.

Die schönen Seiten des Schnees können vor allem Ski- und Schlittenfreunde am höchsten Berg der Eifel, der Hohen Acht, erleben. Dort meldete der Wintersportdienst der Ortsgemeinde Kaltenborn im Landkreis Ahrweiler für das Gebiet mehr als 20 Zentimeter Schnee. Also gute Wetterverhältnisse zum Rodeln und auch die Loipen seien gespurt. Das Wintersportgebiet Hellenthal meldete am Freitag sogar bis zu 45 Zentimeter Schnee. (ga)