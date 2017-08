Bonn. Mehr als 1500 Besucher verfolgten am Sonntag das Konzert der Baum's Bluesbenders auf dem Dach der Bundeskunsthalle. Es ist ein weiterer Höhepunkt des GA-Sommergartens.

Von Thomas Kölsch, 06.08.2017

Ein bisschen paradox ist es ja schon, aber auch richtig schön: Der Blues, seines Zeichens ursprünglich schwermütig und klagend, schallt freudig über das im Sonnenschein glänzende Dach der Bundeskunsthalle und weckt beim Publikum die Lebensgeister, zieht es nicht etwa runter, sondern bringt es vielmehr in Fahrt. Es wird getanzt, es wird gefeiert, es wird gejubelt. Und das alles dank eines Zwölftakters nach dem anderen, den Baum's Bluesbenders im Rahmen des GA-Sommergartens mit jeder Menge Energie und Leidenschaft zu Gehör bringen. Die Lokalmatadore aus Bad Godesberg spielen druckvoll auf, geben Vollgas und laden zu einer Tour durch zahlreiche Blues-Stile ein, der sich die mehr als 1500 Gäste nur allzu gerne anschließen. Das Interesse ist sogar so groß, dass zwischenzeitlich der Zugang zum Dach beschränkt werden muss und einige Gäste ein bisschen warten müssen, bis sie nach oben dürfen.

Dort packen die Bluesbenders ihr gesamtes Repertoire aus. Country-, Westcoast- und Chicago-Blues, Rock 'n' Roll und Slow-Blues, vieles davon aus eigener Feder und geschickt an den jeweiligen Stil angepasst. Lead-Gitarrist Norfried „Bill“ Baum und Bluesharp-Spezialist Uwe Placke wechseln sich gekonnt bei Gesang und Instrumental-Soli ab, singen und spielen sich erst warm und dann heiß, mitreißend und kraftvoll die Töne formend. Im Hintergrund grooven derweil Bassist Rainer Wilke und Drummer Francis Holzapfel genüsslich mit, die Grundlage für die Ausflüge ihrer Kollegen bildend und immer wieder das Publikum in ihren Bann ziehend. Das wippt zumindest mit – der ein oder andere geht sogar noch weiter, wiegt ausgelassen über die Wiese oder wagt sich gar auf die Fläche vor der Bühne, um dort das Tanzbein zu schwingen. Und wer nicht nach vorne kommen will, erhält eben Besuch von Bill Baum, der kurzerhand mit seiner Gitarre in die ersten Reihen hinuntersteigt, den ein oder anderen Gast überrascht und Nähe schafft. Ein guter Zug.

Das Konzert der Bluesbenders erweist sich letztlich als weiterer Höhepunkt des GA-Sommergartens 2017. Doch so langsam nähert sich die Veranstaltungsreihe ihrem Ende. In zwei Wochen (20. August) steht mit Klarinettist Andy Miles noch ein alter Bekannter auf der Bühne, der wie gewohnt von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf dem Dach der Bundeskunsthalle bei freiem Eintritt seinen melodischen Jazz präsentieren wird, danach ist eine Saison vorbei, die neue Impulse gesetzt hat und hoffentlich den ein oder anderen glücklich gemacht hat. Und sei es mit Blues.