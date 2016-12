RE 5 und RB 30

30.12.2016 Bonn. Ein Notarzteinsatz am Gleis hatte für Teilausfälle zwischen Remagen und Bonn Hbf gesorgt. Die Strecke ist jetzt wieder freigegeben.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mitteilt, ist der Notarzteinsatz zwischen Bonn-Mehlem und Remagen wieder beendet. Die Streckensperrung zwischen Bonn-Bad Godesberg und Remagen ist aufgehoben. In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten.

Die Züge der Linie RE 5 aus Richtung Wesel hielten vorzeitig in Bonn-Bad Godesberg. Aus Richtung Koblenz Hbf enden die Züge vorzeitig in Remagen. Die Züge der Linie RB 30 aus Richtung Ahrweiler endeten vorzeitig in Remagen. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Remagen und Bonn Hbf.

Zwischen Bad Godesberg und Remagen wurde Ersatzverkehr eingesetzt.