Sperrung Richtung Bad Godesberg

Bonn. Im Bad Godesberger Straßentunnel kam es am Mittwochabend zu einem Unfall, bei dem eine Person in ihren Pkw eingeschlossen wurde. Zwischenzeitlich war der Tunnel gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2019

Am Mittwochabend kam es im Straßentunnel der Bundesstraße 9 nach Bad Godesberg zu einem Unfall. Aus bisher unbekannten Gründen verlor ein Pkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte mehrmals gegen die Mittelleitplanke, bevor er zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeschlossen und war deshalb nicht in der Lage, selbstständig auszusteigen. Die Feuerwehr musste den Wagen von der Mittelleitplanke wegschieben, um ihn schließlich befreien zu können. Er war unverletzt.

Die Leitplanke ragte nach dem Unfall in die Gegenfahrbahn, weshalb sie durch die Feuerwehr in ihre Ursprungsposition gebracht werden musste. Der Bad Godesberger Tunnel war bis 23 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.