23- und 25-Jähriger verletzt

Bonn. Bei einem Unfall am Mittwochabend in Bonn-Tannenbusch sind zwei Personen leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Pkws verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen einen Betonpfeiler.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.11.2017

Am Mittwochabend gegen 23.35 Uhr hat es auf der Kreuzung Brühler Straße/Justus-von-Liebig-Straße im Bonner Ortsteil Tannenbusch einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Wie die Polizei noch in der Nacht mitteilte, habe der Pkw-Fahrer mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der 23-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer, die von der Brühler Straße kommend in Richtung Justus-von-Liebig-Straße unterwegs waren, sollen dann in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Betonbrückenpfeiler gekracht sein. Zudem seien bei dem Unfall noch ein Begrenzungspfahl sowie ein am Straßenrand geparktes Mietauto eines Autohauses in Mitleidenschaft gezogen worden.

Beide Männer wurden nach der Erstversorgung vor Ort in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen. Die angerückte Feuerwehr streute Bindemittel gegen das ausgelaufene Öl und räumte die Trümmer von der Fahrbahn. Außerdem klemmte sie die Batterie ab und leuchtete die Unfallstelle aus.

Bei dem Unfall soll ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro.

Die aktuelle Verkehrslage