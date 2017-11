Eine verletzte Person

Der Pkw kam an einem Betonbrückenpfeiler zum stehen.

Bonn. Bei einem Unfall am Mittwochabend gegen 23.40 wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines Pkws fuhr in einer Linkskurve rechts aus der Fahrbahn und prallte gegen einen Betonpfeiler.

16.11.2017

Am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr kam es auf der Kreuzung Justus-von-Liebig und Soenneckenstraße zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Der Pkw-Fahrer fuhr in einer Linkskurve rechts rechts aus der Fahrbahn und rammte einen Betonbrückenpfeiler. Zudem fuhr er gegen ein am Straßenrand geparktes Mietauto eines Autohauses.

Offenbar wurden sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des Wagens leicht verletzt. Die angerückte Feuerwehr streute Bindemittel gegen das ausgelaufene Öl und räumte die Trümmer von der Fahrbahn. Außerdem klemmte sie die Batterie ab und leuchtete die Unfallstelle aus.

