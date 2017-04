Verkehrsunfall in Bornheim-Walberberg

Bonn. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf dem Rheindorfer-Burgweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Wagen einer 49-Jährigen landete auf dem Dach.

17.04.2017

Wie die Polizei am Montag morgen mitteilte, übersah eine 49-jährige PKW-Fahrerin auf dem Rheindorfer-Burg-Weg in Richtung Hauptstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Sie touchierte ihn hinten rechts, überschlug sich aufgrund des Aufpralls und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor einem Baum zum Stehen.

Die leichtverletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde mit ca. 12 000 Euro beziffert, eine Überprüfung der Unfallverursacherin auf Alkoholeinfluss verlief negativ. (ga)