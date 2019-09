Sperrung im Godesberger Tunnel

Bonn. Im Bad Godesberger Straßentunnel kam es am Mittwochabend zu einem Unfall, bei dem eine Person in ihren Pkw eingeschlossen und leicht verletzt wurde. Zwischenzeitlich war der Tunnel komplett gesperrt.

Von Matthias Kehrein, 04.09.2019

Am Mittwochabend kam es im Straßentunnel nach Bad Godesberg zu einem Auffahrunfall mit zwei Pkw. Die Ursache dafür ist noch unklar. Bei dem Unfall wurde eine Person in ihrem Wagen eingeschlossen und war deshalb nicht in der Lage, selbstständig auszusteigen. Die Feuerwehr musste den Wagen von der Mittelleitplanke wegschieben, um die Person schließlich befreien zu können. Sie trug leichte Verletzungen davon. Wie die Feuerwehr Bonn auf Twitter erläuterte, blieb der Straßentunnel in beide Richtungen gesperrt, bis die Bergung des Wagens gegen 23 Uhr abgeschlossen war.

Weitere Informationen folgen.