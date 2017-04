Maifeiern in Bonn und Region

Der Tanz in den Mai füllt in Bonn und Region jedes Jahr die Tanzflächen.

Bonn. Der Tanz in den Mai ist ein uralter Brauch, der jedes Jahr aufs Neue wiederbelebt wird. Zahlreiche Partys und Tanzveranstaltungen locken anlässlich der Maifeiern dazu ein. Hier ist ein Überblick, wo in Bonn und der Region in den Mai getanzt wird.

Von Nadine Vogelsberg, 26.04.2017

Der Tanz in den Mai gehört zu den vielen Bräuchen, die mit dem 1. Mai verbunden werden. Diese Bräuche sind teilweise so alt, dass ihr genauer Ursprung oft nicht mehr herausgefunden werden kann.

Doch ganz Nordeuropa feiert zu diesem Zeitpunkt den Beginn des Frühlings. Die alten Germanen übten sich ebenso in dieser Tradition, wie die alten Römer. Mit Maifeuern, damals auch Hexenfeuer genannt, sollten böse Geister zur Walpurgisnacht vertrieben werden. War das Feuer heruntergebrannt, sprangen junge Paare gemeinsam darüber. Erhalten geblieben ist der Tanz bis heute, jedoch ganz ohne den Aberglauben, als Volksfest.

Auch in der Region laden zahlreiche Veranstaltungen zum Tanzen und Feiern ein.