Unfall auf der Adenauerallee

27.01.2017 Bonn. Bei einem Verkehrsunfall auf der Zweiten Fährgasse sind am Freitagabend zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 79-jähriger Autofahrer war beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte die Radler mitgerissen.

Der Fahrer der silbernen Limousine war um kurz nach 17 Uhr auf der Adenauerallee in Richtung Innenstadt unterwegs und bog nach rechts in die Zweite Fährgasse ab.

Dabei geriet er in den Gegenverkehr, touchierte - ungebremst, wie die Polizei vermutet - zwei am Fahrbahnrand parkende Autos und einen Poller. Anschließend riss sein Wagen einen Mann (46) und eine Frau (48) mit, die sich mit ihren Fahrrädern an der Straßenmündung befanden.

Ein Opfer erlitt schwere, das andere leichte Verletzungen. Das Paar wurde zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Beamten wollten bei dem Mercedesfahrer vor Ort einen Alkoholtest durchführen. Das verweigerte der Mann jedoch, wie die Polizei am Abend mitteilte. Daher wurde dem 79-Jährige auf der Citywache eine Blutprobe mit positivem Ergebnis entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Die Zweite Fährgasse war während der Unfallaufnahme für etwas mehr als 1 Stunde gesperrt. (Dennis Sennekamp)