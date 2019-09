Bonn. Für das Wochenende vom 13. bis zum 15. September sowie am 21. und 22. September haben die Stadtwerke Bonn (SWB) und die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) Sperrungen und Umleitungen der Busse und Stadtbahnen in Bonn angekündigt. Ein Überblick.

Von Dierk Himstedt, 05.09.2019

Die Stadtwerke Bonn (SWB) und die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) melden für das nächste Wochenende, 13.- 15. September, und den 21. sowie 22. September für mehrere Stadtbahn- und Buslinien Sperrungen oder Umleitungen an. Dazu informieren sie die Fahrgäste über die jeweiligen Busersatzverkehre und geänderten Fahrrouten.

Teilsperrung der Linien 18 und 68

Zwischen den Haltestellen "Alfter / Alanus Hochschule" und "Dransdorf" ist die KVB-Linie 18 von Freitag, 13. September, 21 Uhr, bis Montag, 16. September, etwa 3 Uhr, unterbrochen. Der Grund sind Schwellenarbeiten der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) im genannten Zeitraum. Während der Bauarbeiten an dem beschriebenen Teilabschnitt fährt die Linie 18 nur in den Streckenabschnitten "Köln-Thielenbruch" und "Alfter / Alanus Hochschule" und zwischen Dransdorf und Bonn-Hauptbahnhof planmäßig. Selbiges gilt für die SWB-Linie 68, die zwischen Bornheim und Alfter sowie zwischen Dransdorf und Bonn-Hauptbahnhof pendelt.

In dem gesperrten Teilabschnitt fahren in der Bauzeit Ersatzbusse der Linie 118 zu den Ersatzbushaltestellen "Alfter" und "Dransdorf". Die Fahrgäste sollten laut SWB und KVB für den Umstieg und die längere Fahrzeit mehr Zeit einplanen.

Umleitungen der Linien 605, 606, 607, 608, 609

Der Weinfestumzug in Duisdorf am Sonntag, 15. September, führt zu Umleitungen im Busverkehr. Zwischen 14 und voraussichtlich 18 Uhr werden mehrere Buslinien während der Veranstaltung in Teilstrecken eine andere Route fahren.

Die Busse der Linie 605 in Richtung zur Haltestelle "Mondorfer Fähre" fahren zur Haltestelle „Am Schickshof“ über die Straße "Am Burgweiher", Rochusstraße, Provinzialstraße, Schieffelingsweg, Villemombler Straße bis zur Haltestelle "Agentur für Arbeit“ und dann weiter auf dem fahrplanmäßigen Linienweg. In Gegenrichtung zur S-Bahn-Haltestelle "Duisdorf Bahnhof" fahren die Busse ab der Haltestelle „Agentur für Arbeit“ über die Villemombler Straße, Schieffelingsweg, Provinzialstraße, Rochusstraße, der Straße "Am Burgweiher" zur Haltestelle „Rathaus Hardtberg“ und dann weiter auf dem fahrplanmäßigen Linienweg.

Die Busse der Linien 606 und 607 in Richtung zur U-Bahn-Haltestelle "Ramersdorf" fahren die Busse ab der Haltestelle „Am Schickshof“ über die Straße "Am Burgweiher", Rochusstraße, Hermann-Wandersleb-Ring bis zur Haltestelle „Euskirchener Straße“ und weiter auf dem fahrplanmäßigen Linienweg. In Gegenrichtung zur Haltestelle "Malteser-Krankenhaus" fahren die Busse ab der Haltestelle „Euskirchener Straße“ über den Hermann-Wandersleb-Ring, Rochusstraße, der Straße "Am Burgweiher" bis zur Haltestelle „Rathaus Hardtberg“ und dann weiter auf dem fahrplanmäßigen Linienweg.

Die Busse der Linie 608 in Richtung Bonn zur Haltestelle "Hoholz-Gielgen" fahren die Busse ab der Haltestelle „Basketsring" über die Julius-Leber-Straße, Auf dem Kirchbüchel, Provinzialstraße, Villemombler Straße, Schieffelingsweg, Provinzialstraße, Hermann-Wandersleb-Ring bis zur Haltestelle „Euskirchener Straße“ und dann weiter auf dem fahrplanmäßigen Linienweg. In Gegenrichtung zur Haltestelle "Brüser Berg" fahren die Busse ab der Haltestelle „Euskirchener Straße" über den Hermann-Wandersleb-Ring, Provinzialstraße, Schieffelingsweg, Villemombler Straße, Provinzialstraße, Auf dem Kirchbüchel, Julius-Leber-Straße bis zur Haltestelle “Basketsring“ und weiter auf dem fahrplanmäßigen Linienweg.

Die Busse der Linie 609 in Richtung Bonn zur Haltestelle "Hoholz-Gielgen" fahren die Busse ab der Haltestelle „Edith-Stein-Anlage“ geradeaus über den Fontainengraben, Schieffelingsweg, Provinzialstraße, Hermann–Wandersleb-Ring zur Haltestelle „Euskirchener Straße“ und dann weiter auf dem fahrplanmäßigen Linienweg. In Gegenrichtung zur Haltestelle "Brüser Berg" verkehren die Fahrzeuge ab der Haltestelle „Euskirchener Straße“ über den Hermann-Wandersleb-Ring, Provinzialstraße, Schieffelingsweg, Fontainengraben bis zur Haltestelle „Edith-Stein-Anlage“ und weiter auf dem Linienweg.

Mehrere Haltestellen entfallen während des Umzuges:

Haltestelle „Köslinstraße" der Linie 605 -> Alternativen sind die Haltestellen "Carl-Schurz-Straße" und "Rathaus Hardtberg"

Haltestelle „Köslinstraße" der Linien 608 und 609 -> Alternative ist die Haltestelle "Carl-Schurz-Straße"

Haltestellen „Carl-Schurz-Straße", "Im Feldpütz" und "Kollegienweg" der Linien 606 und 607 -> Alternativen sind die Haltestellen der umgeleiteten Linien 608/609

Haltestellen „Hardtberg Rathaus", "Helmholtzstraße" und "Rochusstraße/Bundesministerien" der Linie 608 -> Alternativen sind die Haltestellen der umgeleiteten Linien 606 und 607

Haltestelle „Auf dem Kirchbüchel" der Linie 608 -> Alternative ist die gleichnamige Haltestelle der Linie 630 in der Straße "Auf dem Kirchbüchel"

Haltestellen „Geschwister-Scholl-Straße", "Goerdelerstraße" und "Edith-Stein-Anlage" der Linie 608 -> Alternativen sind die Haltestellen der Linie 609

Umleitungen der Linien N5, 601, 602, 603 und 631

Wegen des Straßenfestes in Bonn-Poppelsdorf am Samstag, 21. September, werden entlang der Clemens-August-Straße zwischen der Sebastianusstraße und Karlrobert-Kreiten-Straße zwischen Samstagmorgen 7 Uhr und Sonntagmorgen 4 Uhr mehrere Buslinien umgeleitet:

Die Busse N5, 601, 602 und 603 werden in Fahrtrichtung zu den Haltestellen "Venusberg"/ "Waldau"/ "Röttgen" ab der Haltestelle "Poppelsdorfer Allee" über die Baumschulallee, Endenicher Allee, Wiesenweg, Alfred-Bucherer-Straße, Sebastianusstraße, Clemens-August-Straße bis zur Haltestelle "Poppelsdorfer Platz" zurück auf dem fahrplanmäßigen Linienweg umgeleitet. In Gegenfahrtrichtung zu den Haltestellen "Tannenbusch"/ "Graurheindorf"/ "Bechlinghoven" fahren die genannten Linien ab der Haltestelle "Poppelsdorfer Platz" über die Sebastianusstraße, Alfred-Bucherer-Straße, Endenicher Allee bis zur Haltestelle "Colmantstraße/Bonn Hauptbahnhof" zurück auf die fahrplanmäßigen Routen.

Die Buslinie 631 fährt während des gesperrten Teilabschnittes in Fahrtrichtung zur Haltestelle "Tannenbusch" ab der Haltestelle "Poppelsdorfer Platz" über die Sebastianusstraße, Alfred-Bucherer-Straße zur Haltestelle "Brahnsstraße" und weiter auf die fahrplanmäßige Linienführung. In Gegenfahrtrichtung zur U-Bahn-Haltestelle "Robert-Schuman-Platz" fährt die Linie 631 ab der Haltestelle "Brahmsstraße" über die Alfred-Bucherer-Straße, Sebastianusstraße, Sternenburgstraße bis zur Haltestelle "Poppelsdorfer Platz" und weiter auf die fahrplanmäßige Streckenführung.

Mehrere Haltestellen entfallen während der angekündigten Teilstreckensperrungen: Alternativ zur Haltestelle "Botanischer Garten" können die Fahrgäste auf die Haltestelle "Poppelsdorfer Platz" ausweichen. Anstatt der Haltestelle "Behringstraße" bietet sich die Haltestelle "Kaufmannstraße" auf der Endenicher Allee an. Wer zur Haltestelle "Beethovenstraße" möchte, kann ausweichen auf die Ersatzhaltestelle "Baumschulenallee" in Höhe der Einmündung in die Meckenheimer Allee. Die Haltestellen "Nußallee" und "Kaufmannstraße" sowie "Alfred-Bucherer-Straße" der Linie 631 entfallen ebenfalls. Ersatzweise können die Fahrgäste an der Ersatzhaltestelle auf der Alfred-Bucherer-Straße im Einmündungsbereich der Endenicher Allee zusteigen.

Bahnsteigsperrung der Linie 16

Bei der Stadtbahnlinie 16 werden am Sonntag, 22. September, zwischen Buschdorf und Tannenbusch Prüfungen für die neuen Fahrleitmasten durchgeführt. Aus diesem Grund wird der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen "Hersel" und "Tannenbusch Mitte" zwischen 10 und voraussichtlich 18 Uhr in zwei Phasen gesperrt. Dann können die Fahrgäste nur an den jeweils offenen Bahnsteigen zu- oder aussteigen.

Zuerst werden die Bahnsteige in Fahrtrichtung Bonn gesperrt, danach die Bahnsteige in Fahrtrichtung Köln. Generell soll laut SWB der Fahrverkehr der Linie 16 nicht beeinträchtigt werden. Allerdings können längere Wartezeiten an den Haltestellen entstehen.